Уступил даже бюджетным Android-смартфонам: почему новый iPhone разочаровал экспертов

Новая линейка iPhone 17, несмотря на успешную рекламную кампанию и резонансную презентацию в сентябре 2025 года, собирает противоречивые отзывы. Среди них много и негативных.

Пользователи уже жаловались и на "нетоварный" вид новых гаджетов Apple, и на то, что они странным образом меняют цвет, а теперь появились замечания и к дисплеям, сообщает notebookcheck.net. Согласно выводу профильной лаборатории DxOMark, серия iPhone 17 не вошла даже в двадцатку лучших смартфонов.

Рейтинг DxOMark (скриншот) Фото: dxomark.com

Как видим, новым смартфонам Apple удалось забраться лишь на 25 позицию. Сравнивались базовая модель iPhone 17, ультратонкий iPhone Air и "продвинутый" iPhone 17 Pro Max. Оказалось, что, несмотря на разные дисплеи, эксперты оценили их всех одинаково (на 151 балл). То есть специалисты не заметили никакой разницы между базовой и продвинутой моделями, и получается, что отличаются они разве что ценами (iPhone 17 стоит около 800 долларов, а 17 Pro Max – целых 1 200 долларов).

Відео дня

Результаты довольно печальны для Apple, отмечает издание. Она, конечно, безнадежно отстала от прямых конкурентов Pixel 10 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra (кстати, именно Pixel 10 Pro XL был признан лидером рейтинга). Но самое обидное, что iPhone обошли даже бюджетные смартфоны – например, на четвертом месте оказался прошлогодний Google Pixel 9 Pro XL.

Эксперты DxOMark отметили, что при слабом освещении контент отображается на iPhone 17 с яркостью всего 1 нит и низкой контрастностью, так что яркость приходится регулировать вручную. Рассматривать видео в условиях слабого освещения тоже проблематично – оно выглядит слишком темным.

Ранее пользователи жаловались на iPhone 17 Pro Max. Тогда речь шла о проблемах со звуком. Люди говорили, что во время воспроизведения музыки звук на смартфоне тихий, еще и сопровождается странными шумами.

А потом оказалось, что модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max еще и линяют. Владельцы смартфонов были очень недовольны, когда обнаружили, что из оранжевых гаджеты становятся розовыми.