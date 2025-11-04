Поступився навіть бюджетним Android-смартфонам: чому новий iPhone розчарував експертів

Нова лінійка iPhone 17, попри успішну рекламну кампанію та резонансну презентацію у вересні 2025 року, збирає суперечливі відгуки. Серед них багато і негативних.

Користувачі вже скаржилися і на "нетоварний" вигляд нових гаджетів Apple, і на те, що вони дивним чином змінюють колір, а тепер з'явилися зауваження і до дисплеїв, повідомляє notebookcheck.net. Згідно з висновком профільної лабораторії DxOMark, серія iPhone 17 не увійшла навіть до двадцятки найкращих смартфонів.

Рейтинг DxOMark (скріншот) Фото: dxomark.com

Як бачимо, новим смартфонам Apple вдалося забратися лише на 25 позицію. Порівнювалися базова модель iPhone 17, ультратонкий iPhone Air і "просунутий" iPhone 17 Pro Max. Виявилося, що, незважаючи на різні дисплеї, експерти оцінили їх усіх однаково (на 151 бал). Тобто фахівці не помітили жодної різниці між базовою і просунутою моделями, і виходить, що відрізняються вони хіба що цінами (iPhone 17 коштує близько 800 доларів, а 17 Pro Max — цілих 1 200 доларів).

Відео дня

Результати досить сумні для Apple, зазначає видання. Вона, звісно, безнадійно відстала від прямих конкурентів Pixel 10 Pro XL і Samsung Galaxy S25 Ultra (до речі, саме Pixel 10 Pro XL був визнаний лідером рейтингу). Але найприкріше, що iPhone обійшли навіть бюджетні смартфони — наприклад, на четвертому місці опинився торішній Google Pixel 9 Pro XL.

Експерти DxOMark зазначили, що за слабкого освітлення контент відображається на iPhone 17 з яскравістю всього 1 ніт і низькою контрастністю, тож яскравість доводиться регулювати вручну. Розглядати відео в умовах слабкого освітлення теж проблематично — воно виглядає занадто темним.

Раніше користувачі скаржилися на iPhone 17 Pro Max. Тоді йшлося про проблеми зі звуком. Люди говорили, що під час відтворення музики звук на смартфоні тихий, ще й супроводжується дивними шумами.

А потім виявилося, що моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max ще й линяють. Власники смартфонів були дуже незадоволені, коли виявили, що з помаранчевих гаджети стають рожевими.