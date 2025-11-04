Поступився навіть бюджетним Android-смартфонам: чому новий iPhone розчарував експертів
Нова лінійка iPhone 17, попри успішну рекламну кампанію та резонансну презентацію у вересні 2025 року, збирає суперечливі відгуки. Серед них багато і негативних.
Користувачі вже скаржилися і на "нетоварний" вигляд нових гаджетів Apple, і на те, що вони дивним чином змінюють колір, а тепер з'явилися зауваження і до дисплеїв, повідомляє notebookcheck.net. Згідно з висновком профільної лабораторії DxOMark, серія iPhone 17 не увійшла навіть до двадцятки найкращих смартфонів.
Як бачимо, новим смартфонам Apple вдалося забратися лише на 25 позицію. Порівнювалися базова модель iPhone 17, ультратонкий iPhone Air і "просунутий" iPhone 17 Pro Max. Виявилося, що, незважаючи на різні дисплеї, експерти оцінили їх усіх однаково (на 151 бал). Тобто фахівці не помітили жодної різниці між базовою і просунутою моделями, і виходить, що відрізняються вони хіба що цінами (iPhone 17 коштує близько 800 доларів, а 17 Pro Max — цілих 1 200 доларів).
Результати досить сумні для Apple, зазначає видання. Вона, звісно, безнадійно відстала від прямих конкурентів Pixel 10 Pro XL і Samsung Galaxy S25 Ultra (до речі, саме Pixel 10 Pro XL був визнаний лідером рейтингу). Але найприкріше, що iPhone обійшли навіть бюджетні смартфони — наприклад, на четвертому місці опинився торішній Google Pixel 9 Pro XL.
Експерти DxOMark зазначили, що за слабкого освітлення контент відображається на iPhone 17 з яскравістю всього 1 ніт і низькою контрастністю, тож яскравість доводиться регулювати вручну. Розглядати відео в умовах слабкого освітлення теж проблематично — воно виглядає занадто темним.
Раніше користувачі скаржилися на iPhone 17 Pro Max. Тоді йшлося про проблеми зі звуком. Люди говорили, що під час відтворення музики звук на смартфоні тихий, ще й супроводжується дивними шумами.
А потім виявилося, що моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max ще й линяють. Власники смартфонів були дуже незадоволені, коли виявили, що з помаранчевих гаджети стають рожевими.