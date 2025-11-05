iPhone готовит обновление одной из своих лучших функций: оно обязательно вам понравится

AirDrop иногда называют одной из самых противоречивых функций Apple. С одной стороны, она простая и удобная, с другой – держит пользователей в строгих рамках экосистемы. Но теперь она заработает совершенно по-новому.

Apple готовит обновление для AirDrop на iOS 26.2, сообщает phonearena.com со ссылкой на профильное издание 9to5Mac. Самым простым способом передачи файлов между устройствами Apple можно будет воспользоваться в течение целых 30 дней.

Судя по коду, замеченному экспертами, Apple, вероятно, работает над новой настройкой видимости для AirDrop. Такая настройка позволит создать пару AirDrop на двух устройствах с помощью PIN-кода, и они смогут находить друг друга в течение следующих 30 дней. Новая функция недоступна в текущей бета-версии iOS 26.2 для разработчиков, но может войти в финальную версию.

Как отмечает издание, Apple уже не раз вносила изменения в AirDrop, но они, как правило, были нацелены на повышение конфиденциальности и ограничение нежелательных запросов на передачу данных. Это сделало AirDrop более капризным и сложным в использовании из-за ограниченных настроек видимости.

Відео дня

Пока что, если вы хотите использовать AirDrop, вам доступны три варианта видимости вашего устройства:

«Прием выключен»;

«Только контакты»;

«Всем по 10 минут».

Хотя эти опции и улучшают конфиденциальность, активировать функцию приходится практически каждый раз, когда вам она понадобится. А обновленная опция видимости может хотя бы частично решить эту проблему.

Что касается пользователей Android, то они могут использовать функцию Quick Share (она обладает теми же функциями, что и AirDrop). Эта функция впервые появилась на устройствах Samsung, но затем ее объединили с функцией Nearby Share от Google, и она стала частью экосистемы Android. Между прочим, эта функция поддерживает те же параметры видимости, что и AirDrop, и может использоваться на некоторых устройствах Windows PC и Chromebook через приложение.

Ранее сообщалось, что старые iPhone будут выглядеть по-новому. Это стало возможным благодаря новой функции настройки интерфейса, которую добавила компания Apple.

Также стало известно, что смартфоны Google Pixel удивят новой функцией. Речь шла о выборочном отключении режима Always-on display для экономии заряда батареи.