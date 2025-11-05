iPhone готує оновлення однієї зі своїх найкращих функцій: воно обов'язково вам сподобається

AirDrop іноді називають однією з найбільш суперечливих функцій Apple. З одного боку, вона проста і зручна, з іншого — тримає користувачів у суворих рамках екосистеми. Але тепер вона запрацює геть інакше.

Apple готує оновлення для AirDrop на iOS 26.2, повідомляє phonearena.com з посиланням на профільне видання 9to5Mac. Найпростішим способом передачі файлів між пристроями Apple можна буде скористатися протягом цілих 30 днів.

Судячи з коду, поміченого експертами, Apple, ймовірно, працює над новим налаштуванням видимості для AirDrop. Таке налаштування дасть змогу створити пару AirDrop на двох пристроях за допомогою PIN-коду, і вони зможуть знаходити одне одного протягом наступних 30 днів. Нова функція недоступна в поточній бета-версії iOS 26.2 для розробників, але може увійти до фінальної версії.

Як зазначає видання, Apple вже не раз вносила зміни до AirDrop, але вони, як правило, були націлені на підвищення конфіденційності та обмеження небажаних запитів на передачу даних. Це зробило AirDrop примхливішим і складнішим у використанні через обмежені налаштування видимості.

Поки що, якщо ви хочете використовувати AirDrop, вам доступні три варіанти видимості вашого пристрою:

"Прийом вимкнений";

"Тільки контакти";

"Усім по 10 хвилин".

Хоча ці опції й покращують конфіденційність, активувати функцію доводиться практично кожного разу, коли вам вона знадобиться. А оновлена опція видимості може хоча б частково подолати цю проблему.

Щодо користувачів Android, то вони можуть використовувати функцію Quick Share (вона має такий самий функціонал, що і AirDrop). Ця функція вперше з'явилася на пристроях Samsung, але потім її об'єднали з функцією Nearby Share від Google, і вона стала частиною екосистеми Android. Між іншим, ця функція підтримує ті самі параметри видимості, що й AirDrop, і може використовуватися на деяких пристроях Windows PC і Chromebook через застосунок.

