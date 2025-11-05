Комплексный удар с одного БПЛА: Китай сделал свои тяжелые дроны более опасными (фото)
В Китае разработали пилон для тяжелых беспилотников и истребителей, который позволяет запускать несколько малогабаритных боеприпасов с одной подвески.
Фото пускового устройства, к которому можно прикрепить четыре малогабаритных боеприпаса, были обнародованы на китайском форуме Guancha.
Как отмечает "Милитарный", основная функция этого устройства заключается в одновременном подвешивании и запуске нескольких малых ракет или другого типа боеприпасов. Благодаря этому БПЛА может наносить комплексные удары без необходимости многократных подлетов.
Эксперты отметили, что подвесное пусковое устройство состоит из многосвязной подвески и пусковой установки, которые работают как единая система. Такая конструкция надежно фиксирует боеприпасы во время полета и обеспечивает их точную подачу к пусковым механизмам.
Среди технических особенностей новой китайской разработки — модульная конструкция, интеллектуальная система управления с поддержкой "многоточечного пуска" и "равномерного распределения нагрузки", а также возможность одновременного подвешивания различных типов взрывчатки.
"Это устройство не только увеличивает количество боеприпасов, доступных одному летательному аппарату, но и повышает эффективность выполнения боевых задач, открывая путь к высокоэффективным боевым платформам следующего поколения", — отметили в издании.
