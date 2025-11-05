Комплексный удар с одного БПЛА: Китай сделал свои тяжелые дроны более опасными (фото)

В Китае разработали пилон для тяжелых беспилотников и истребителей, который позволяет запускать несколько малогабаритных боеприпасов с одной подвески.

Фото пускового устройства, к которому можно прикрепить четыре малогабаритных боеприпаса, были обнародованы на китайском форуме Guancha.

Как отмечает "Милитарный", основная функция этого устройства заключается в одновременном подвешивании и запуске нескольких малых ракет или другого типа боеприпасов. Благодаря этому БПЛА может наносить комплексные удары без необходимости многократных подлетов.

Китайское подвесное пусковое устройство для БПЛА

Эксперты отметили, что подвесное пусковое устройство состоит из многосвязной подвески и пусковой установки, которые работают как единая система. Такая конструкция надежно фиксирует боеприпасы во время полета и обеспечивает их точную подачу к пусковым механизмам.

Среди технических особенностей новой китайской разработки — модульная конструкция, интеллектуальная система управления с поддержкой "многоточечного пуска" и "равномерного распределения нагрузки", а также возможность одновременного подвешивания различных типов взрывчатки.

"Это устройство не только увеличивает количество боеприпасов, доступных одному летательному аппарату, но и повышает эффективность выполнения боевых задач, открывая путь к высокоэффективным боевым платформам следующего поколения", — отметили в издании.

