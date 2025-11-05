Комплексний удар з одного БпЛА: Китай зробив свої важкі дрони небезпечнішими (фото)

У Китаї розробили пілон для важких безпілотників і винищувачів, який дає змогу запускати кілька малогабаритних боєприпасів з однієї підвіски.

Фото пускового пристрою, до якого можна прикріпити чотири малогабаритні боєприпаси, були оприлюднені на китайському форумі Guancha.

Як зазначає "Мілітарний", основна функція цього пристрою полягає в одночасному підвішуванні й запуску кількох малих ракет або іншого типу боєприпасів. Завдяки цьому БпЛА може завдавати комплексних ударів без необхідності багаторазових підльотів.

Китайський підвісний пусковий пристрій для БпЛА

Експерти зазначили, що підвісний пусковий пристрій складається з багатозв’язної підвіски та пускової установки, які працюють як єдина система. Така конструкція надійно фіксує боєприпаси під час польоту та забезпечує їхнє точне подання до пускових механізмів.

Серед технічних особливостей нової китайської розробки — модульна конструкція, інтелектуальна система керування з підтримкою "багатоточкового пуску" та "рівномірного розподілу навантаження", а також можливість одночасного підвішування різних типів вибухівки.

"Цей пристрій не лише збільшує кількість боєприпасів, доступних одному літальному апарату, а й підвищує ефективність виконання бойових завдань, відкриваючи шлях до високоефективних бойових платформ наступного покоління", — наголосили у виданні.

