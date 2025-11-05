Будут сбивать вражеские БПЛА: в Японии показали новые варианты бронетехники (фото)

В Японии разработали проекты по оснащению боевой бронированной техники средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

Министерство обороны Японии предложило две версии антидронових систем — для боевой машины пехоты (БМП) и бронетранспортера (БТР). Соответствующие документы обнародовал пользователь Military_Hobb в соцсети Х.

Как отмечает "Милитарный", комплекты противодействия БПЛА смонтированы на шасси машин CPT (Common Platform Tracked) или их улучшенных вариантах. Эти платформы должны заменить в войске бронетранспортеры Type 73 и боевые машины пехоты Type 89.

Согласно документам, один из вариантов БМП получит безэкипажную башню, которая визуально напоминает ту, что используется на БМП Type 24. С четырех направлений башни установлены антенные решетки, которые должны обеспечивать обнаружение воздушных целей и наводить пушку на цель.

По словам экспертов, основной пушкой в этой версии является 30-мм пушка Mk.44 Bushmaster. Стрельба из нее должна осуществляться с применением боеприпасов с дистанционным подрывом, который активируется таймером. В издании предполагают, что это могут быть 30-мм снаряды Mk.310, закупленные Министерством обороны Японии в апреле.

БМП с антидроновой системой Фото: X (Twitter)

Что касается БТР, для защиты машины от БПЛА предлагается использовать малоимпульсную пушку M230LF, интегрированную в дистанционную систему наведения RS6. Эта пушка также имеет калибр 30 мм, однако использует снаряды калибра 30×113 мм, у которых инициация подрыва осуществляется с помощью радиоподрывателя.

"Как и в варианте БМП, бронетранспортер также получит антенные решетки, которые будут обнаруживать дроны и наводить на них основную пушку", — отметили эксперты портала.

Бронетранспортер с антидроновой системой Фото: X (Twitter)

