Будуть збивати ворожі БПЛА: в Японії показали нові варіанти бронетехніки (фото)

В Японії розробили проєкти з оснащення бойової броньованої техніки засобами для боротьби з безпілотними літальними апаратами противника.

Міністерство оборони Японії запропонувало дві версії антидронових систем — для бойової машини піхоти (БМП) та бронетранспортера (БТР). Відповідні документи оприлюднив користувач Military_Hobb у соцмережі Х.

Як зазначає "Мілітарний", комплекти протидії БПЛА змонтовані на шасі машин CPT (Common Platform Tracked) або їх покращених варіантах. Ці платформи мають замінити у війську бронетранспортери Type 73 та бойові машини піхоти Type 89.

Згідно з документами, один із варіантів БМП отримає безекіпажну башту, яка візуально нагадує ту, що використовується на БМП Type 24. З чотирьох напрямків башти встановлені антенні решітки, які повинні забезпечувати виявлення повітряних цілей та наводити гармату на ціль.

За словами експертів, основною гарматою у цій версії є 30-мм гармата Mk.44 Bushmaster. Стрільба з неї має здійснюватися із застосуванням боєприпасів із дистанційним підривом, який активується таймером. У виданні припускають, що це можуть бути 30-мм снаряди Mk.310, закуплені Міністерством оборони Японії у квітні.

БМП з антидроновою системою Фото: X (Twitter)

Що стосується БТР, для захисту машини від БПЛА пропонується використовувати малоімпульсну гармату M230LF, інтегровану в дистанційну систему наведення RS6. Ця гармата також має калібр 30 мм, проте використовує снаряди калібру 30×113 мм, у яких ініціація підриву здійснюється за допомогою радіопідривача.

"Як і у варіанті БМП, бронетранспортер також отримає антенні решітки, які виявлятимуть дрони та наводитимуть на них основну гармату", — зазначили експерти порталу.

Бронетранспортер з антидроновою системою Фото: X (Twitter)

