Новейший китайский БПЛА Boying T1400 совершил свой первый полет: на что он способен (фото)

Беспилотник Boying T1400
Boying T1400 | Фото: Xinhua

Китай представил новый тип беспилотного вертолета под названием Boying T1400, построенный компанией United Aircraft Technology (UAT).

Дрон Boying T1400 недавно завершил свой первый успешный испытательный полет провинции Хэйлунцзян. В сети его уже сравнивают с CH-47 Chinook армии США, пишет портал DroneXL.

Китайский дрон Boying T1400 китайский дрон Boying T1400
Boying T1400
Фото: Xinhua

Сообщается, что во время испытательного полета беспилотник стабильно зависал в воздухе, выполнил несколько маневров, продемонстрировав, что его автономные системы управления полетом работают должным образом.

Важно
Похожий на "Шахед": Китай представил дешевый дрон-камикадзе Feilong-300D (фото)

Boying T1400 использует тандемную компоновку ротора с двумя большими горизонтальными роторами спереди и сзади, что обеспечивает ему исключительную подъемную способность и устойчивость при сильном ветре. Благодаря этому БПЛА может доставлять небольшой транспорт, генераторы или спасательное оборудование в труднодоступные места.

Заявленные характеристики дрона Boying T1400:

  • максимальный взлетный вес — 1400 кг;
  • максимальный вес полезной нагрузки — до 650 кг;
  • максимальная скорость — около 180 км/ч;
  • выносливость — до 8 часов с 200 кг на борту;
  • рабочая дальность — для миссий на большие расстояния в отдаленных районах.

По данным разработчиков, Boying T1400 может использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий, перевозки грузов, тушения пожаров и поисково-спасательных операций. Его подвесной механизм позволяет перевозить габаритное оборудование под корпусом, которое обычно транспортируется только вертолетами.

Напомним, в Китае разработали пусковое устройство для тяжелых беспилотников и истребителей, которое позволяет запускать несколько малогабаритных боеприпасов с одной подвески.

Фокус также сообщал, что Китай представил подводные дроны, способные блокировать важные морские пути, автономно идентифицировать цели и осуществлять скоординированные атаки.