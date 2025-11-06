Новейший китайский БПЛА Boying T1400 совершил свой первый полет: на что он способен (фото)
Китай представил новый тип беспилотного вертолета под названием Boying T1400, построенный компанией United Aircraft Technology (UAT).
Дрон Boying T1400 недавно завершил свой первый успешный испытательный полет провинции Хэйлунцзян. В сети его уже сравнивают с CH-47 Chinook армии США, пишет портал DroneXL.
Сообщается, что во время испытательного полета беспилотник стабильно зависал в воздухе, выполнил несколько маневров, продемонстрировав, что его автономные системы управления полетом работают должным образом.Важно
Boying T1400 использует тандемную компоновку ротора с двумя большими горизонтальными роторами спереди и сзади, что обеспечивает ему исключительную подъемную способность и устойчивость при сильном ветре. Благодаря этому БПЛА может доставлять небольшой транспорт, генераторы или спасательное оборудование в труднодоступные места.
Заявленные характеристики дрона Boying T1400:
- максимальный взлетный вес — 1400 кг;
- максимальный вес полезной нагрузки — до 650 кг;
- максимальная скорость — около 180 км/ч;
- выносливость — до 8 часов с 200 кг на борту;
- рабочая дальность — для миссий на большие расстояния в отдаленных районах.
По данным разработчиков, Boying T1400 может использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий, перевозки грузов, тушения пожаров и поисково-спасательных операций. Его подвесной механизм позволяет перевозить габаритное оборудование под корпусом, которое обычно транспортируется только вертолетами.
