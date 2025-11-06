Новітній китайський БПЛА Boying T1400 здійснив свій перший політ: на що він здатен (фото)
Китай представив новий тип безпілотного гелікоптера під назвою Boying T1400, побудований компанією United Aircraft Technology (UAT).
Дрон Boying T1400 нещодавно завершив свій перший успішний випробувальний політ провінції Хейлунцзян. У мережі його вже порівнюють з CH-47 Chinook армії США, пише портал DroneXL.
Повідомляється, що під час випробувального польоту безпілотник стабільно зависав у повітрі, виконав кілька маневрів, продемонструвавши, що його автономні системи керування польотом працюють належним чином.Важливо
Boying T1400 використовує тандемне компонування ротора з двома великими горизонтальними роторами спереду та ззаду, що забезпечує йому виняткову підйомну здатність та стійкість за сильного вітру. Завдяки цьому БПЛА може доставляти невеликий транспорт, генератори або рятувальне обладнання у важкодоступні місця.
Заявлені характеристики дрона Boying T1400:
- максимальна злітна вага — 1400 кг;
- максимальна вага корисного навантаження — до 650 кг;
- максимальна швидкість — близько 180 км/год;
- витривалість — до 8 годин з 200 кг на борту;
- робоча дальність — для місій на великі відстані у віддалених районах.
За даними розробників, Boying T1400 може використовуватися для ліквідації наслідків стихійних лих, перевезення вантажів, гасіння пожеж та пошуково-рятувальних операцій. Його підвісний механізм дозволяє перевозити габаритне обладнання під корпусом, яке зазвичай транспортується лише гелікоптерами.
