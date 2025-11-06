Япония разворачивает необычные БПЛА для безопасности: какую миссию они будут выполнять

Правительство префектуры Гифу в Японии заявило, что начнет использовать беспилотники, издающие звуки лая собак, а также звуки фейерверков, чтобы попытаться отпугнуть медведей от жилых районов.

Дроны будут развернуты позже в этом месяце в Такаяме, деревне Сиракава и других районах центральной префектуры Японии, где недавно люди подверглись нападениям медведей. Об этом пишет Japan Today.

Губернатор префектуры Гифу Йосихиде Есаки заявил на пресс-конференции, что местные власти стремятся принять проактивные меры для борьбы с нападениями медведей, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

Правительство префектуры сообщило, что будет координировать действия с группами местных охотников, чтобы определить количество дронов и маршруты, которые они должны выбрать для отпугивания животных.

Как отмечают в издании, в начале прошлого в Сиракаве медведь напал на испанского туриста, в результате чего мужчина получил легкие травмы.

Всего с апреля по октябрь 2025 года в префектуре 836 раз было замечено медведей и зафиксировано четыре случая травмирования. Для сравнения, с апреля 2024 года по март 2025 года люди 674 раза фиксировали присутствие медведей и трижды сообщалось о травмировании.

