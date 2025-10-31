Тепловизор не нужен: создан БПЛА, который ориентируется в темноте как летучая мышь (фото)

Исследователи из Вустерского политехнического института в США разработали компактный, недорогой и энергоэффективный дрон, предназначенный для работы в ночное время.

Новый дрон был вдохновлен летучими мышами, известными своей способностью к эхолокации, или навигации с помощью отраженного звука. Благодаря этому его можно использовать в поисково-спасательных операциях в темноте, а также в задымленных или штормовых условиях, пишет Tech Xplore.

"Мы все знаем, что когда случается землетрясение или цунами, первое, что выходит из строя, — это линии электропередач. Часто это случается ночью, и вы не собираетесь ждать до следующего утра, чтобы пойти и спасать выживших. Поэтому мы начали обращать внимание на природу. Есть ли в мире существо, которое на самом деле может это сделать?", — рассказал доцент кафедры робототехники Нитин Санкет.

Нитан Санкет демонстрирует новый дрон Фото: AP Photo

Результатом исследования стал дрон из недорогих материалов, который помещается в ладони и может работать в темноте. БПЛА получил небольшой ультразвуковой датчик, подобный тем, что используются в автоматических кранах в общественных туалетах. Он имитирует поведение летучих мышей, посылая импульс высокочастотного звука и используя эхо для обнаружения препятствий на своем пути.

В ходе недавней демонстрации студент Санкета запустил дрон с помощью пульта дистанционного управления в темной комнате с едва заметным красным светом. Приближаясь к прозрачной стене из плексигласа, беспилотник неоднократно останавливался и удалялся назад, хотя в воздухе кружил искусственный снег и туман.

Студенты заменяют батарею на дроне Фото: AP Photo

Ученые отметили, что разработка шла совсем не гладко. К примеру, шум пропеллеров изначально мешал ультразвуку. Решить эту проблему удалось с помощью оболочек, напечатанных на 3D-принтере. Также пришлось использовать ИИ, чтобы научить дрон фильтровать и интерпретировать звуковые сигналы.

Несмотря на все усовершенствования, беспилотник пока не сравнится с настоящими летучими мышами, которые могут сокращать и сжимать свои мышцы, чтобы слушать только определенные эхо, а также могут обнаруживать что-то настолько маленькое, как человеческий волос, на расстоянии нескольких метров.

"Летучие мыши удивительны. Мы еще далеко не достигли того, чего достигла природа. Но цель состоит в том, чтобы однажды в будущем мы дошли до этого", — подытожил Санкет.

