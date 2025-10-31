Тепловізор не потрібен: створено БПЛА, який орієнтується у темряві як кажан (фото)
Дослідники з Вустерського політехнічного інституту у США розробили компактний, недорогий та енергоефективний дрон, призначений для роботи у нічний час.
Новий дрон був натхненний кажанами, відомими своєю здатністю до ехолокації, або навігації за допомогою відбитого звуку. Завдяки цьому його можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях у темряві, а також у задимлених або штормових умовах, пише Tech Xplore.
"Ми всі знаємо, що коли трапляється землетрус чи цунамі, перше, що виходить з ладу, – це лінії електропередач. Часто це трапляється вночі, і ви не збираєтеся чекати до наступного ранку, щоб піти та рятувати тих, хто вижив. Тож ми почали звертати увагу на природу. Чи є у світі істота, яка насправді може це зробити?", — розповів доцент кафедри робототехніки Нітін Санкет.
Результатом дослідження став дрон з недорогих матеріалів, який поміщається в долоні та може працювати в темряві. БПЛА отримав невеликий ультразвуковий датчик, подібний до тих, що використовуються в автоматичних кранах у громадських туалетах. Він імітує поведінку кажанів, посилаючи імпульс високочастотного звуку та використовуючи відлуння для виявлення перешкод на своєму шляху.
В ході нещодавньої демонстрації студент Санкета запустив дрон за допомогою пульта дистанційного керування у темній кімнаті з ледь помітним червоним світлом. Наближаючись до прозорої стіни з плексигласу, безпілотник неодноразово зупинявся та віддалявся назад, хоча у повітрі кружляв штучний сніг та туман.
Вчені зазначили, що розробка йшла зовсім гладко. До прикладу, шум пропелерів спочатку заважав ультразвуку. Розв’язати цю проблему вдалося за допомогою оболонок, надрукованих на 3D-принтері. Також довелося використати ШІ, щоб навчити дрон фільтрувати та інтерпретувати звукові сигнали.Важливо
Попри всі удосконалення, безпілотник поки не зрівняється зі справжніми кажанами, які можуть скорочувати та стискати свої м'язи, щоб слухати лише певні відлуння, а також можуть виявляти щось настільки маленьке, як людська волосина, на відстані кількох метрів.
"Кажани дивовижні. Ми ще далеко не досягли того, чого досягла природа. Але мета полягає в тому, щоб одного дня в майбутньому ми дійшли до цього", — підсумував Санкет.
Нагадаємо, дослідники з Японії розробили новий біогібридний дрон, який використовує для навігації чутливі до запахів антени шовкопрядів.
Фокус також повідомляв, що вчені зі Швейцарії розробили дрон SWIFT з фіксованим крилом, конструкція якого імітує унікальну структуру голови дятла.