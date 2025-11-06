Японія розгортає незвичайні БПЛА для безпеки: яку місію вони будуть виконувати

Уряд префектури Гіфу в Японії заявив, що почне використовувати безпілотники, що видають звуки гавкоту собак, а також звуки феєрверків, щоб спробувати відлякати ведмедів від житлових районів.

Дрони будуть розгорнуті пізніше цього місяця в Такаямі, селі Сіракава та інших районах центральної префектури Японії, де нещодавно люди зазнали нападів ведмедів. Про це пише Japan Today.

Губернатор префектури Гіфу Йосіхіде Есакі заявив на пресконференції, що місцева влада прагне вжити проактивних заходів для боротьби з нападами ведмедів, щоб мешканці почувалися в безпеці.

Уряд префектури повідомив, що координуватиме дії з групами місцевих мисливців, щоб визначити кількість дронів та маршрути, які вони повинні обрати для відлякування тварин.

Як зазначають у виданні, на початку минулого у Сіракаві ведмежа напало на іспанського туриста, внаслідок чого чоловік отримав легкі травми.

Всього з квітня по жовтень 2025 року у префектурі 836 разів було помічено ведмедів та зафіксовано чотири випадки травмування. Для порівняння, з квітня 2024 року по березень 2025 люди 674 рази фіксували присутність ведмедів та тричі повідомлялося про травмування.

