Быстрая или медленная зарядка: эксперты объяснили, что действительно вредит батарее смартфона (видео)

Новые исследования показывают, что способ зарядки смартфона практически не влияет на продолжительность службы его батареи. Независимо от того, используется быстрая зарядка, медленная или частичные циклы, аккумулятор изнашивается примерно одинаково.

Об этом стало известно благодаря эксперименту на YouTube-канале HTX Studio, где в течение двух лет тестировали 40 различных смартфонов. Цель исследования заключалась в проверке распространенных рекомендаций по зарядке, включая использование быстрых и медленных зарядок, ночное подключение к электросети и поддержание заряда в пределах 30-80%.

Для тестов были выбраны как iPhone 12, так и несколько Android-устройств. Смартфоны были распределены на группы, которые заряжались полностью от 0 до 100%, быстро или медленно, а также на группы, использовавшие только частичные циклы между 30% и 80% заряда. Для контроля над процессом исследователи установили специальное программное обеспечение, которое автоматически разряжало и заряжало устройства, повторяя циклы до 500 раз — это эквивалент примерно полутора лет интенсивного пользования.

Відео дня

После завершения эксперимента было зафиксировано, что разница в износе батареи между быстрой и медленной зарядкой оказалась незначительной: для iPhone она составила лишь 0,5%, для Android — 0,3%. Использование частичных циклов зарядки, когда батарея поддерживается между 30% и 80%, действительно немного уменьшало износ, но эффект был минимальным и вряд ли ощутимым в повседневном пользовании.

Кроме того, эксперимент опроверг популярные опасения относительно длительного подключения устройства при полном заряде. Смартфоны, оставленные на неделю подключенными к электросети при 100% заряде, не потеряли значительной емкости, что свидетельствует о том, что чрезмерные заботы о "сохранении батареи" не имеют большого практического смысла.

Износ батареи влияет на автономность, но не на производительность: что показал эксперимент

Исследователи также проверили, как износ батареи влияет на автономность и производительность смартфонов. Оказалось, что пользователь начинает замечать сокращение времени работы устройства, когда батарея изнашивается до примерно 85% от первоначальной емкости. При уменьшении здоровья батареи до 80% замена аккумулятора становится необходимой. При этом производительность смартфона остается почти неизменной, хотя техника с деградировавшими батареями начинает раньше ограничивать пиковую производительность в сложных задачах или играх.

Все тестируемые смартфоны были приобретены через официальные магазины и не получали никакой поддержки от производителей, что делает исследование полностью независимым. После завершения тестов аккумуляторы телефонов были заменены на новые, а сами устройства переданы зрителям канала HTX Studio.

Таким образом, главный вывод эксперимента заключается в том, что пользователям не нужно придерживаться сложных правил зарядки. Оптимальный подход — заряжать смартфон так, как удобно, не тратя лишнее внимание и время на минимизацию незначительного износа батареи.

Напомним, что современные ноутбуки можно безопасно держать подключенными к сети благодаря улучшенным аккумуляторам и контролю мощности зарядки. Однако при сильном нагревании, чрезмерной нагрузке или изношенной батареи устройство лучше отключать от питания.

Также Фокус писал, что раньше действительно лучше было, чтобы смартфон не "ночевал" на зарядке. Но современные устройства защищены лучше, и ночная зарядка действительно не так страшна, если придерживаться некоторых правил.