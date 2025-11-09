Швидка чи повільна зарядка: експерти пояснили, що дійсно шкодить батареї смартфона (відео)

Нові дослідження показують, що спосіб зарядки смартфона практично не впливає на тривалість служби його батареї. Незалежно від того, використовується швидка зарядка, повільна або часткові цикли, акумулятор зношується приблизно однаково.

Про це стало відомо завдяки експерименту на YouTube-каналі HTX Studio, де протягом двох років тестували 40 різних смартфонів. Мета дослідження полягала у перевірці поширених рекомендацій щодо зарядки, включно з використанням швидких і повільних зарядок, нічним підключенням до електромережі та підтриманням заряду в межах 30–80%.

Для тестів були обрані як iPhone 12, так і кілька Android-пристроїв. Смартфони були розподілені на групи, які заряджалися повністю від 0 до 100%, швидко або повільно, а також на групи, що використовували тільки часткові цикли між 30% та 80% заряду. Для контролю над процесом дослідники встановили спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично розряджало і заряджало пристрої, повторюючи цикли до 500 разів — це еквівалент приблизно півтора року інтенсивного користування.

Після завершення експерименту було зафіксовано, що відмінність у зносі батареї між швидкою та повільною зарядкою виявилася незначною: для iPhone вона склала лише 0,5%, для Android — 0,3%. Використання часткових циклів зарядки, коли батарея підтримується між 30% і 80%, дійсно трохи зменшувало знос, але ефект був мінімальним і навряд чи відчутним у повсякденному користуванні.

Крім того, експеримент спростував популярні побоювання щодо тривалого підключення пристрою при повному заряді. Смартфони, залишені на тиждень підключеними до електромережі при 100% заряді, не втратили значної місткості, що свідчить про те, що надмірні турботи про "збереження батареї" не мають великого практичного сенсу.

Знос батареї впливає на автономність, але не на продуктивність: що показав експеримент

Дослідники також перевірили, як знос батареї впливає на автономність та продуктивність смартфонів. Виявилося, що користувач починає помічати скорочення часу роботи пристрою, коли батарея зношується до приблизно 85% від первісної місткості. При зменшенні здоров’я батареї до 80% заміна акумулятора стає необхідною. При цьому продуктивність смартфона залишається майже незмінною, хоча техніка з деградованими батареями починає раніше обмежувати пікову продуктивність у складних завданнях або іграх.

Усі тестовані смартфони були придбані через офіційні магазини та не отримували жодної підтримки від виробників, що робить дослідження повністю незалежним. Після завершення тестів акумулятори телефонів були замінені на нові, а самі пристрої передані глядачам каналу HTX Studio.

Таким чином, головний висновок експерименту полягає в тому, що користувачам не потрібно дотримуватися складних правил зарядки. Оптимальний підхід — заряджати смартфон так, як зручно, не витрачаючи зайву увагу і час на мінімізацію незначного зносу батареї.

сучасні ноутбуки можна безпечно тримати під'єднаними до мережі завдяки покращеним акумуляторам та контролю потужності зарядки. Проте при сильному нагріванні, надмірному навантаженні або зношеній батареї пристрій краще відключати від живлення.

раніше дійсно краще було, щоб смартфон не "ночував" на зарядці. Але сучасні пристрої захищені краще, і нічна зарядка справді не така страшна, якщо дотримуватися деяких правил.