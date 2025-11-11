В сети впервые показали новый БПЛА от DJI: что о нем известно (фото)

Китайская компания DJI, вероятно готовится к выпуску нового беспилотного летательного аппарата, который получил название Avata 360.

Первые рекламные изображения DJI Avata 360 недавно были обнародованы в сети. О возможностях нового БПЛА пишет DroneXL.

По словам экспертов портала, ключевой особенностью DJI Avata 360 является многофункциональность. Этот беспилотник снимает видео в формате 8K с разрешением 360 градусов, а также может управляться как обычный FPV-дрон.

DJI Avata 360 Фото: DJI

"Одним нажатием кнопки камера на 360 градусов превращается во фронтальный вид правой стороной вверх, и вы сможете управлять им, как любым другим дроном DJI", — пояснили в издании.

Кроме того, авторы предполагают, что DJI Avata 360 будет иметь всенаправленное зондирование и расширенные возможности отслеживания для велосипедистов и автомобилей. На это указывает наличие четырех передних датчиков (датчики визуальной камеры и LiDAR) и двух боковых датчиков.

Согласно прогнозам экспертов, цена DJI Avata 360 будет стартовать от 1200 долларов/евро. Ожидается, что компания попытается выпустить дрон до Рождества.

Напомним, ранее DJI выпустила дрон Mini 5 Pro, который пополнил популярную линейку аппаратов весом до 250 граммов

Фокус также сообщал, что DJI представила новый беспилотник Mavic 3TA, который является улучшенной версией Mavic 3T.