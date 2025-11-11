В мережі вперше показали новий БПЛА від DJI: що про нього відомо (фото)

Китайська компанія DJI, ймовірно готується до випуску нового безпілотного літального апарату, який отримав назву Avata 360.

Перші рекламні зображення DJI Avata 360 нещодавно були оприлюднені в мережі. Про можливості нового БПЛА пише DroneXL.

За словами експертів порталу, ключовою особливістю DJI Avata 360 є багатофункціональність. Цей безпілотник знімає відео у форматі 8K з роздільною здатністю 360 градусів, а також може керуватися як звичайний FPV-дрон.

DJI Avata 360 Фото: DJI

"Одним натисканням кнопки камера на 360 градусів перетворюється на фронтальний вид правою стороною вгору, і ви зможете керувати ним, як будь-яким іншим дроном DJI", — пояснили у виданні.

Окрім того, автори припускають, що DJI Avata 360 матиме всенаправлене зондування та розширені можливості відстеження для велосипедистів та автомобілів. На це вказує наявність чотирьох передніх датчиків (датчики візуальної камери та LiDAR) та двох бічних датчиків.

Згідно з прогнозами експертів, ціна DJI Avata 360 стартуватиме від 1200 доларів/євро. Очікується, що компанія спробує випустити дрон до Різдва.

