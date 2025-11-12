Электроэнергия со спутников: в Японии создают уникальные "космические" солнечные панели

Японская компания Idemitsu Kosan и американская Source Energy будут работать вместе над разработкой солнечных панелей на основе меди, индия, галлия-селенида (CIGS) для спутникового и космического применения.

Idemitsu Kosan утверждает, что ее запатентованная технология тонкопленочных солнечных элементов CIGS для космического рынка имеет высокую радиационную стойкость и стабильно высокую производительность. Об этом пишет pv magazine.

В свою очередь Source Energy заявила, что добавление продуктов CIGS к существующим кремниевым солнечным батареям космического класса поможет лучше удовлетворять "растущий спрос на надежные солнечные батареи" для миссий на орбите.

Как отмечают в издании, ранее в этом году компания Idemitsu Kosan объявила о двух отдельных запусках космического проекта CIGS.

Речь шла об участии в демонстрационной системе космических солнечных элементов (SDX) на борту нового беспилотного грузового корабля HTV-X1, запущенного Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), а также по размещению CIGS на борту Botan, небольшого спутника, разработанного Тибским технологическим институтом.

Напомним, сотрудники Королевского колледжа Лондона подсчитали, что размещение солнечных электростанций в космосе позволит обеспечить 80% потребностей Европы в энергии

Фокус также сообщал, что французские ученые разработали солнечные панели, способные самостоятельно "залечивать" радиационные повреждения прямо на орбите.