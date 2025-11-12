Електроенергія з супутників: у Японії створюють унікальні "космічні" сонячні панелі

Японська компанія Idemitsu Kosan та американська Source Energy працюватимуть разом над розробкою сонячних панелей на основі міді, індію, галію-селеніду (CIGS) для супутникового та космічного застосування.

Idemitsu Kosan стверджує, що її запатентована технологія тонкоплівкових сонячних елементів CIGS для космічного ринку має високу радіаційну стійкість та стабільно високу продуктивність. Про це пише pv magazine.

Своєю чергою Source Energy заявила, що додавання продуктів CIGS до існуючих кремнієвих сонячних батарей космічного класу допоможе краще задовольняти "зростаючий попит на надійні сонячні батареї" для місій на орбіті.

Як зазначають у виданні, раніше цього року компанія Idemitsu Kosan оголосила про два окремі запуски космічного проєкту CIGS.

Мова йшла про участь у демонстраційній системі космічних сонячних елементів (SDX) на борту нового безпілотного вантажного корабля HTV-X1, запущеного Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), а також по розміщення CIGS на борту Botan, невеликого супутника, розробленого Тібським технологічним інститутом.

