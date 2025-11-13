Прорыв в технологиях защиты от дронов: как работает инновационная система Cam-Lidar (фото)

Изобретатель технологии LiDAR Дэвид С. Холл представил систему следующего поколения Cam-Lidar, предназначенную для обнаружения и отслеживания высокоскоростных воздушных объектов с высокой точностью.

Cam-Lidar сочетает три ключевые технологии: LiDAR, высокопроизводительные камеры и искусственный интеллект (ИИ). Вместе они обеспечивают отслеживание дронов в режиме реального времени, движущихся с невероятной скоростью. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте PR News Wire.

По словам разработчика, устройство, подобное биноклю, может идентифицировать и отслеживать в режиме реального времени объекты размером с ноутбук, движущиеся со скоростью, близкой к скорости звука. Подобных возможностей ранее не было в коммерческих или оборонных системах.

"Это будет важнее, чем изобретение LiDAR для автономного вождения. Cam-Lidar — это самая современная, крайне необходимая технология для безопасности США и глобальной конкуренции в быстрорастущем секторе защиты от дронов", — заявил Холл.

В отличие от традиционных радиолокационных или оптических систем, Cam-Lidar синхронизирует изображение лидара и камеры со скоростью 60 кадров в секунду в сочетании с функцией прогнозирования на основе ИИ, что позволяет осуществлять 3D-визуализацию пространства.

Технология Cam-Lidar работает с инновацией Hall MEL (магнитно-электрический запуск) — запатентованной системой электромагнитного запуска, предназначенной для развертывания сетевых инструментов захвата до пяти раз в секунду.

Вместе эти технологии способны идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать дроны с поразительной скоростью, точностью и безопасностью за значительно меньшую стоимость, чем современные системы. Кроме того, они предлагают гораздо больший срок службы.

"Благодаря системе Cam-Lidar можно незаметно и точно нейтрализовать воздушные угрозы, не нарушая окружающую среду. Это революционный шаг вперед в том, как мы визуализируем и реагируем на высокоскоростные объекты в небе", — подчеркнул Холл.

