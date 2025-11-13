Прорив у технологіях захисту від дронів: як працює інноваційна система Cam-Lidar (фото)

Винахідник технології LiDAR Девід С. Холл представив систему наступного покоління Cam-Lidar, призначену для виявлення та відстеження високошвидкісних повітряних об'єктів з високою точністю.

Cam-Lidar поєднує три ключові технології: LiDAR, високопродуктивні камери та штучний інтелект (ШІ). Разом вони забезпечують відстеження дронiв у режимі реального часу, що рухаються з неймовірною швидкістю. Про це йдеться в пресрелізі на сайті PR News Wire.

За словами розробника, пристрій, подібний до бінокля, може ідентифікувати та відстежувати у режимі реального часу об'єкти розміром з ноутбук, що рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості звуку. Подібних можливостей раніше не було в комерційних чи оборонних системах.

"Це буде важливіше, ніж винахід LiDAR для автономного водіння. Cam-Lidar – це найсучасніша, вкрай необхідна технологія для безпеки США та глобальної конкуренції у швидкозростаючому секторі захисту від дронів", — заявив Холл.

Відео дня

На відміну від традиційних радіолокаційних або оптичних систем, Cam-Lidar синхронізує зображення лідара та камери зі швидкістю 60 кадрів на секунду в поєднанні з функцією прогнозування на основі ШІ, що дозволяє здійснювати 3D-візуалізацію простору.

Технологія Cam-Lidar працює з інновацією Hall MEL (магнітно-електричний запуск) – запатентованою системою електромагнітного запуску, призначеною для розгортання мережевих інструментів захоплення до п'яти разів на секунду.

Важливо

Для захисту від атак РФ: Україна та США запустили спільне виробництво БПЛА-перехоплювачів

Разом ці технології здатні ідентифікувати, відстежувати та нейтралізувати дрони з разючою швидкістю, точністю та безпекою за значно меншу вартість, ніж сучасні системи. Окрім того, вони пропонують набагато більший термін служби.

"Завдяки системі Cam-Lidar можна непомітно та точно нейтралізувати повітряні загрози, не порушуючи навколишнє середовище. Це революційний крок вперед у тому, як ми візуалізуємо та реагуємо на високошвидкісні об’єкти в небі", — наголосив Холл.

Нагадаємо, Польща планує створити власну систему захисту від БПЛА, не чекаючи на застопорену ініціативу ЄС.

Фокус також повідомляв, що в Японії розробили проєкти з оснащення бойової техніки засобами для боротьби з дронами.