Samsung Galaxy, который мы уже не увидим: как мог выглядеть новый супертонкий S26 Edge (фото)

После всех колебаний наконец-то прояснилась ситуация с новой серией смартфонов Samsung Galaxy S26. Похоже, что самая интересная идея линейки так и не будет воплощена в жизнь, – а ведь речь могла идти о телефоне толщиной всего 5,5 мм.

По всей видимости, новая серия будет включать три модели, сообщает phonearena.com, – базовую версию Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy Ultra. От продолжения ультратонкой модели Edge, вероятно, решили отказаться (хотя некоторые источники не исключают, что оно все-таки будет, просто выйдет позже запланированного). А между тем утечки показали, как мог бы выглядеть новый Galaxy Edge, и это действительно впечатляет.

Смартфон Galaxy S26 Edge (предположительное изображение)

Инсайдер OnLeaks показал сверхтонкие макеты Galaxy S26 Edge и для сравнения рядом поместил iPhone 16 Pro. Разница в толщине очевидна – ведь, как сообщают информированные источники, толщина корпуса Galaxy S26 Edge составляла бы всего 5,5 мм, и это было бы заметно меньше, чем у его предшественника: толщина модели S25 Edge в самом тонком месте была 5,8 мм.

Galaxy S26 Edge и iPhone 16 Pro (сравнение)

Правда, не очень понятно, что было бы с батареей ультратонкого смартфона, отмечает издание. Если от Galaxy S26 Edge все-таки решили отказаться окончательно, то нам остается только гадать, каким образом Samsung собиралась решить вопрос с аккумулятором.

Что касается изображений, которые публикует OnLeaks, то они похожи уже на настоящие телефоны, а не на первые прототипы. Так что, по мнению экспертов издания, S26 Edge смотрелся бы очень эффектно.

Напомним, ранее Samsung огорчила фанатов сообщением о том, что флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго. Речь шла о переносе презентации новой линейки с января-февраля 2026 года на начало весны.

Потом появилась информация, что Samsung может отказаться от планов насчет выпуска S26 Edge. Но и эти слухи не подтвердились – стало известно, что у модели Galaxy S26 Edge все еще есть шансы на выпуск.