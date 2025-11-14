Samsung Galaxy, який ми вже не побачимо: який вигляд міг мати новий супертонкий S26 Edge (фото)

Після всіх коливань нарешті прояснилася ситуація з новою серією смартфонів Samsung Galaxy S26. Схоже, що найцікавіша ідея лінійки так і не буде втілена в життя, — але ж йшлося могло йти про телефон товщиною всього 5,5 мм.

Очевидно, нова серія включатиме три моделі, повідомляє phonearena.com, — базову версію Galaxy S26, Galaxy S26 Plus і Galaxy Ultra. Від продовження ультратонкої моделі Edge, ймовірно, вирішили відмовитися (хоча деякі джерела не виключають, що воно все-таки буде, просто вийде пізніше запланованого). А тим часом витоки показали, який вигляд міг би мати новий Galaxy Edge, і це справді вражає.

Смартфон Galaxy S26 Edge (можливе зображення)

Інсайдер OnLeaks показав надтонкі макети Galaxy S26 Edge і для порівняння поруч помістив iPhone 16 Pro. Різниця в товщині очевидна — адже, як повідомляють поінформовані джерела, товщина корпусу Galaxy S26 Edge становила б лише 5,5 мм, і це було б помітно меншим, ніж у його попередника: товщина моделі S25 Edge у найтоншому місці була 5,8 мм.

Відео дня

Galaxy S26 Edge і iPhone 16 Pro (порівняння)

Щоправда, не дуже зрозуміло, що було б з батареєю ультратонкого смартфона, зазначає видання. Якщо від Galaxy S26 Edge все-таки вирішили відмовитися остаточно, то нам залишається тільки гадати, яким чином Samsung збиралася вирішити питання з акумулятором.

Що стосується зображень, які публікує OnLeaks, то вони схожі вже на справжні телефони, а не на перші прототипи. Тож, на думку експертів видання, S26 Edge мав би дуже ефектний вигляд.

Нагадаємо, раніше Samsung засмутила фанатів повідомленням про те, що флагманський смартфон Galaxy S26 доведеться чекати довго. Йшлося про перенесення презентації нової лінійки з січня-лютого 2026 року на початок весни.

Потім з'явилася інформація, що Samsung може відмовитися від планів щодо випуску S26 Edge. Але і ці чутки не підтвердилися — стало відомо, що у моделі Galaxy S26 Edge все ще є шанси на випуск.