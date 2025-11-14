Работает в связке с дронами: ВС РФ начали применять новый боеприпас КОБЕ-3М (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации теперь оснащают свои беспилотники новыми боеприпасами, которые получили название КОБЕ-3М.

КОБЕ-3М представляет собой кумулятивно-осколочный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и легкобронированной техники. Детали рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Новый боеприпас ВС РФ

Как объясняет "Флеш", новый российский боеприпас предназначен для работы в связке с дронами. Его общий вес составляет около 1,8 кг.

Важно

"Достались в виде трофеев": ВС РФ получили все типы основных БПЛА ВСУ, — "Флеш"

По словам эксперта, КОБЕ-3М имеет головодоный детонатор. Головная (передняя) часть детонатора, называемая Г-684Т, содержит пьезоэлемент. В задней (донной) части детонатора под названием В-5КПЭ находится предохранительно-исполнительный механизм.

Відео дня

"Между собой головная и донная часть боеприпаса соединены электрическим проводом. Также есть электрический механизм дальнего сведения, который срабатывает после подачи пилотом команды с пульта", — отметил специалист.

Напомним, россияне все чаще оснащают "Шахеды" камерами заднего обзора, о чем свидетельствуют фото сбитых БПЛА.

Фокус также сообщал, что ВС РФ начали запускать по территории Украины "Шахеды", оснащенные неизвестными ящиками.