"Достались в виде трофеев": ВС РФ получили все типы основных БПЛА ВСУ, — "Флеш"

Российский "Центр перспективных беспилотных технологий" уже исследовал образцы всех основных разведывательных дронов Сил обороны Украины.

Подразделение "Рубикон" развернуло по фронтам сеть радиолокационных станций (РЛС) и начало сбивать украинские дроны, из-за чего ряд моделей попали в руки врага, отметил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Им достались в виде трофеев ВСЕ ТИПЫ наших основных БПЛА", — утверждает эксперт.

По словам специалиста по радиотехнологиям, российские специалисты изучили всю электронику, системы связи внутри наших БПЛА и системы навигации.

"Смешно читать, когда какой-то канал типа "Разработчиков БПЛА" радуется найденному "Дартсу" и гадает вокруг принципов работы наших систем навигации. Это означает лишь одно: с этими "ТГ экспертами" профессиональная армия России не считает нужным ничем делиться", — говорится в публикации.

Напомним, Сергей "Флеш" призвал командиров корпусов и бригад защитить от дронов жителей прифронтовых населенных пунктов, установив специальные сирены или светофоры.

Фокус также сообщал, что РФ быстро разрабатывает новое поколение автономных дронов на базе ИИ с машинным зрением, GPS-навигацией, расширенной дальностью удара и возможностями роя.