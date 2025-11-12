"Дісталися у вигляді трофеїв": ЗС РФ отримали всі типи основних БПЛА ЗСУ, – "Флеш"

Російський «Центр перспективних безпілотних технологій» вже дослідив зразки всіх основних розвідувальних дронів Сил оборони України.

Підрозділ "Рубікон" розгорнув по фронтах мережу радіолокаційних станцій (РЛС) і почав збивати українські дрони, через що низка моделей потрапили у руки ворога, зазначив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Їм дісталися у вигляді трофеїв ВСІ ТИПИ наших основних БПЛА", — стверджує експерт.

За словами фахівця з радіотехнологій, російські фахівці вивчили всю електроніку, системи зв'язку всередині наших БПЛА і системи навігації.

"Смішно читати, коли якийсь канал типу "Разработчиков БПЛА" радіє знайденому "Дартсу" і гадає навколо принципів роботи наших систем навігації. Це означає лише одне: з цими "ТГ експертами" професійна армія Росії не вважає за потрібне нічим ділитися", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" закликав командирів корпусів і бригад захистити від дронів жителів прифронтових населених пунктів, встановивши спеціальні сирени або світлофори.

Фокус також повідомляв, що РФ швидко розробляє нове покоління автономних дронів на базі ШІ з машинним зором, GPS-навігацією, розширеною дальністю удару та можливостями рою.