Держава не поспішає захищати від БПЛА: Флеш розповів, як встановити копійчані сирени самотужки

Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов закликав командирів корпусів і бригад захистити жителів прифронтових населених пунктів від дронів, встановивши спеціальні сирени або світлофори.

Фактично у кожній бригаді є майстер, який може зібрати систему попередження, а відповідне обладнання можна легко придбати на AliExpress. Про це "Флеш" написав у своєму Telegram-каналі.

Експерт радить встановити на виїзді з села або в полі на дорозі світлофор, оснащений модулем LoRa. Кожен такий світлофор має мати свій ID. Управління йде з приймача-передавача на високій точці.

Тоді черговий, який відстежує ворожі БПЛА через системи "Графіт" і "Віраж", може вмикати червоне світло на час небезпеки. Якщо дорога пролягає там, де немає лісів та посадок, то біля світлофора в полі має бути укриття з сіток на кілька машин.

Відео дня

"Ніхто не може нічого гарантувати. Щоб уникнути ситуації: "Ви увімкнули, нам зелений, а нас атакували", я вважаю, повинен спалахувати один колір, яким військові попереджають про наявність в даний момент підвищеного ризику переміщення", — додав автор.

Важливо

"Менше візитної картки": нова компактна система РЕБ глушить зв'язок з дронів (фото)

Інший варіант – радіосистема з сиреною, розташована в центрі села. "Флеш" наголосив, що звук цієї сирени повинен відрізнятися від звуку повітряної тривоги. Таким чином жителі можуть розуміти, що загроза йде саме від малих БПЛА.

"Я бачу, що держава не поспішає робити те, про що я пишу місяцями. Я впевнений, що кошти не є глобальними і їх знайдуть місцеві громади", — заявив фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, на фронтах в Україні фіксується поява засобів радіоелектронної боротьби типу "Штора" на відео діапазоні FPV 6.2-7.2ГГц.

Фокус також повідомляв, що українська компанія TAF Industries представила аналізатор ефективності засобів РЕБ під назвою TL Spectrum.