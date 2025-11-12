Государство не спешит защищать от БПЛА: Флеш рассказал, как установить копеечные сирены самостоятельно

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал командиров корпусов и бригад защитить жителей прифронтовых населенных пунктов от дронов, установив специальные сирены или светофоры.

Фактически в каждой бригаде есть мастер, который может собрать систему предупреждения, а соответствующее оборудование можно легко приобрести на AliExpress. Об этом "Флеш" написал в своем Telegram-канале.

Эксперт советует установить на выезде из села или в поле на дороге светофор, оснащенный модулем LoRa. Каждый такой светофор должен иметь свой ID. Управление идет с приемника-передатчика на высокой точке.

Тогда дежурный, который отслеживает вражеские БПЛА через системы "Графит" и "Вираж", может включать красный свет на время опасности. Если дорога пролегает там, где нет лесов и посадок, то возле светофора в поле должно быть укрытие из сеток на несколько машин.

"Никто не может ничего гарантировать. Чтобы избежать ситуации: "Вы включили, нам зеленый, а нас атаковали", я считаю, должен загораться один цвет, которым военные предупреждают о наличии в данный момент повышенного риска перемещения", — добавил автор.

Другой вариант — радиосистема с сиреной, расположенная в центре села. "Флеш" отметил, что звук этой сирены должен отличаться от звука воздушной тревоги. Таким образом жители могут понимать, что угроза исходит именно от малых БПЛА.

"Я вижу, что государство не спешит делать то, о чем я пишу месяцами. Я уверен, что средства не являются глобальными и их найдут местные общины", — заявил специалист по радиотехнологиям.

