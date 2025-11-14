Працює у зв'язці з дронами: ЗС РФ почали застосовувати новий боєприпас КОБЕ-3М (відео)

Збройні сили Російської Федерації тепер оснащують свої безпілотники новими боєприпасами, які отримали назву КОБЕ-3М.

КОБЕ-3М являє собою кумулятивно-осколковий боєприпас, призначений для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Деталі розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Новий боєприпас ЗС РФ

Як пояснює "Флеш", новий російський боєприпас призначений для роботи у зв’язці з дронами. Його загальна вага становить близько 1,8 кг.

За словами експерта, КОБЕ-3М має головодоний детонатор. Головна (передня) частина детонатора, що називається Г-684Т, містить п'єзоелемент. У задній (донній) частині детонатора під назвою В-5КПЕ знаходиться запобіжно-виконавчий механізм.

"Між собою головна і донна частина боєприпасу з'єднані електричним проводом. Також є електричний механізм дальнього зведення, який спрацьовує після подачі пілотом команди з пульта", — зазначив фахівець.

