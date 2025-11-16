Дешевая зарядка может подвергнуть опасности: почему не стоит покупать зарядные устройства "за копейки"

Иногда люди готовы не экономить на новых смартфонах — и в то же время почему-то жалеют средств на качественное зарядное устройство к своим гаджетам. Но это тот случай, когда на безопасности экономить не стоит.

Дешевые зарядки, конечно, сохранят вам деньги, но в конце концов может случиться так, что вы только переплатите, предупреждает slashgear.com. Ведь такие дешевые устройства могут не соответствовать отраслевым стандартам, да и их эффективность может разочаровать.

Зарядка нагревается

Прежде всего, пользователи замечают, что дешевый кабель часто нагревается. Причем это даже не зависит от того, пользуетесь ли вы телефоном во время зарядки. Горячий кабель — это тревожный симптом: чрезмерный нагрев неоригинального зарядного устройства может привести к поражению электрическим током. Как отмечают эксперты издания, несертифицированная зарядка обычно содержит детали, не соответствующие стандартам безопасности: например, там, где требуется расстояние 5 мм между доступными частями и напряжением в устройстве, подделка может иметь расстояние всего 1 мм. А тут недалеко до контакта с проводами под напряжением и поражения током.

Кстати, неприятности не исчерпываются только зарядными устройствами, которые подключаются к розетке. Сомнительные беспроводные зарядные устройства тоже могут стать причиной пожара — ведь батареи в них низкого качества, а тепловая защита отсутствует.

Неправильно запаянная зарядка

В дешевом зарядном кабеле или штекере провода, если они неправильно припаяны, могут расшататься, и свободный провод внутри зарядного устройства может привести к короткому замыканию.

Если провод под напряжением коснется внутреннего компонента зарядного устройства, это приведет к поражению электричеством всего устройства, и оно просто выйдет из строя. Поэтому дешевые зарядные устройства могут не только вызвать пожар и ударить вас током, но и вообще повредить ваш смартфон. Стоит заметить, что, даже если ваш гаджет застрахован, неисправный кабель помешает вам получить компенсацию. Например, у Apple единственный зарядный кабель, который покрывается страховкой, — это именно тот, который поставлялся с вашим устройством.

К тому же, дешевые штекеры несертифицированных зарядных устройств могут ломаться прямо в розетке, а некачественный пластик, который используют недобросовестные производители, чтобы сэкономить на материалах, может гореть и со временем становиться токсичным. В частности, речь идет об ABS-пластике, использованном вместо прочного поликарбоната. Он не имеет огнезащитных свойств, а дым, который он выделяет, когда загорается, может вызвать проблемы с дыханием.

