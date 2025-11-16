Дешева зарядка може наразити на небезпеку: чому не варто купувати зарядні пристрої "за копійки"

Інколи люди готові не економити на нових смартфонах – і водночас чомусь шкодують коштів на якісний зарядний пристрій до своїх гаджетів. Але це той випадок, коли на безпеці економити не варто.

Дешеві зарядки, звісно, збережуть вам гроші, але врешті-решт може статися так, що ви тільки переплатите, попереджає slashgear.com. Адже такі дешеві пристрої можуть не відповідати галузевим стандартам, та й їхня ефективність може розчарувати.

Зарядка нагрівається

Перш за все, користувачі помічають, що дешевий кабель часто нагрівається. Причому це навіть не залежить від того, чи користуєтеся ви телефоном під час заряджання. Гарячий кабель – це тривожний симптом: надмірне нагрівання неоригінального зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом. Як зауважують експерти видання, несертифікована зарядка зазвичай містить деталі, що не відповідають стандартам безпеки: наприклад, там, де потрібна відстань 5 мм між доступними частинами та напругою в пристрої, підробка може мати відстань лише 1 мм. А тут недалеко до контакту з проводами під напругою та ураження струмом.

До речі, неприємності не вичерпуються лише зарядними пристроями, які підключаються до розетки. Сумнівні бездротові зарядні пристрої теж можуть спричинити пожежу – адже батареї\ в них низької якості, а тепловий захист відсутній.

Неправильно запаяна зарядка

У дешевому зарядному кабелі або штекері дроти, якщо вони неправильно припаяні, можуть розхитатися, і вільний провід всередині зарядного пристрою може призвести до короткого замикання.

Якщо провід під напругою торкнеться внутрішнього компонента зарядного пристрою, це призведе до ураження електрикою всього пристрою, і він просто вийде з ладу. Тож дешеві зарядні пристрої можуть не лише спричинити пожежу та ударити вас струмом, а ще й взагалі зашкодити вашому смартфону. Варто зауважити, що, навіть якщо ваш гаджет застрахований, несправний кабель завадить вам отримати компенсацію. Наприклад, у Apple єдиний зарядний кабель, який покривається страховкою, – це саме той, що постачався з вашим пристроєм.

До того ж, дешеві штекери несертифікованих зарядних пристроїв можуть ламатися просто в розетці, а неякісний пластик, який використовують недобросовісні виробники, щоб заощадити на матеріалах, може горіти та з часом ставати токсичним. Зокрема, йдеться про ABS-пластик, використаний замість міцного полікарбонату. Він не має вогнезахисних властивостей, а дим, який він виділяє, коли спалахує, може спричинити проблеми з диханням.

