Для защиты инфраструктуры: в сети показали новейший дрон AeroForce X (фото)

Немецкая компания Aerodata AG представила новый беспилотник средней высотности с большой продолжительностью полета под названием AeroForce X.

Дрон AeroForce X разработан для миссий ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка), радиоэлектронной разведки и миссий с тяжелой полезной нагрузкой. Об этом пишет AeroTime.

Сообщается, что AeroForce X имеет модульную конструкцию, что позволяет адаптировать его к различным задачам. В частности, БПЛА способен работать в непосредственном взаимодействии с пилотируемыми разведывательными самолетами, расширяя их возможности.

AeroForce X

Одной из особенностей AeroForce X является то, что он полностью не подлежит ITAR. Это означает, что он доступен для международных партнеров без типичных ограничений, связанных с экспортным контролем США. Для многих стран это упрощает приобретение, интеграцию и эксплуатацию.

Заявленные характеристики дрона AeroForce X:

продолжительность полета — 40 часов;

максимальный взлетный вес — до 5 тонн;

грузоподъемность — 1,3 тонны.

БПЛА разработан и изготовлен полностью в Германии. Начальные наземные испытания и летные испытания беспилотника уже запланированы на 2026 год.

"Благодаря AeroForce X мы предлагаем индивидуальное, быстродоступное решение, которое отвечает растущим требованиям современных миссий наблюдения и разведки, особенно когда речь идет о защите критически важной инфраструктуры. Наша платформа интегрирует самые современные технологии датчиков и миссионерских систем и гарантирует максимальную точность и надежность в самых сложных операционных сценариях", — заявил генеральный директор Aerodata AG Несет Тюкенмез.

