Возможности нескольких БПЛА в одном: на что способен новейший 3-метровый дрон Omen (видео)

Компания Anduril и EDGE Group начинают в ОАЭ совместное производство нового тяжелого беспилотного летательного аппарата самолетного типа Omen.

Трехметровый дрон Omen будет сочетать в себе выносливость, полезную нагрузку и автономность больших БПЛА с гибкостью компактного планера, не требующего взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Anduril.

Дрон Омен

Сообщается, что благодаря модульной архитектуре дрон Omen можно будет адаптировать к различным миссиям, как для военных, так и для гражданских. К примеру, он сможет вести разведку, служить воздушной башней сотовой связи для восстановления связи после стихийных бедствий, а также доставлять грузы в отдаленные районы.

Благодаря программному обеспечению Anduril Lattice for Mission Autonomy несколько БПЛА будут координировать траектории полета, обмениваться данными датчиков и адаптировать свое поведение в режиме реального времени.

Відео дня

Важно

Для защиты от атак РФ: Украина и США запустили совместное производство БПЛА-перехватчиков

"Omen обеспечит постоянное наблюдение за морской зоной, дальнобойное наземное наблюдение и логистическую поддержку с кораблей, берега или сложных мест, расширяя охват датчиков и гибкость миссий без нагрузки на взлетно-посадочную полосу традиционных самолетов", — утверждают в компании.

Среди преимуществ дрона Omen, заявленных на сайте Anduril:

команда из двух человек может распаковать, собрать и запустить Omen за считанные минуты;

БПЛА можно запустить с любого места, в том числе с палуб кораблей, пляжей или отдаленных островных лужаек;

конструкция дрона позволяет быстро менять полезную нагрузку, от EO/IR-подвесов до усовершенствованных систем зондирования и связи.

Напомним, компания XTEND получила контракт разработку комплектов FPV-дронов ACQME-DK на базе ИИ, способных работать роем.

Фокус также сообщал, что беспилотник X-BAT от Shield AI получит двигатель, который также используется истребителями F-15 и F-16.