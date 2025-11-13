Можливості кількох БПЛА в одному: на що здатен новітній 3-метровий дрон Omen (відео)

Компанія Anduril та EDGE Group розпочинають в ОАЕ спільне виробництво нового важкого безпілотного літального апарату літакового типу Omen.

Триметровий дрон Omen буде поєднувати в собі витривалість, корисне навантаження та автономність більших БПЛА з гнучкістю компактного планера, що не потребує злітно-посадкової смуги. Про це йдеться в пресрелізі на сайті Anduril.

Дрон Omen

Повідомляється, що завдяки модульній архітектурі дрон Omen можна буде адаптувати до різноманітних місій, як для військових, так і для цивільних. До прикладу, він зможе вести розвідку, служити повітряною вежею стільникового зв'язку для відновлення зв'язку після стихійних лих, а також доставляти вантажі у віддалені райони.

Завдяки програмному забезпеченню Anduril Lattice for Mission Autonomy кілька БПЛА координуватимуть траєкторії польоту, обмінюватимуться даними датчиків та адаптуватимуть свою поведінку в режимі реального часу.

"Omen забезпечить постійне спостереження за морською зоною, далекобійне наземне спостереження та логістичну підтримку з кораблів, берега або складних місць, розширюючи охоплення датчиків та гнучкість місій без навантаження на злітно-посадкову смугу традиційних літаків", — стверджують в компанії.

Серед переваг дрона Omen, заявлених на сайті Anduril:

команда з двох осіб може розпакувати, зібрати та запустити Omen за лічені хвилини;

БПЛА можна запустити з будь-якого місця, в тому числі з палуб кораблів, пляжів або віддалених острівних галявин;

конструкція дрона дозволяє швидко змінювати корисне навантаження, від EO/IR-підвісів до вдосконалених систем зондування та зв'язку.

