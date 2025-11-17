Для захисту інфраструктури: в мережі показали новітній дрон AeroForce X (фото)

Німецька компанія Aerodata AG представила новий безпілотник середньої висотності з великою тривалістю польоту під назвою AeroForce X.

Дрон AeroForce X розроблений для місій ISR (розвідка, спостереження, рекогносцировка), радіоелектронної розвідки та місій з важким корисним навантаженням. Про це пише AeroTime.

Повідомляється, що AeroForce X має модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати його до різноманітних завдань. Зокрема, БПЛА здатен працювати у безпосередній взаємодії з пілотованими розвідувальними літаками, розширюючи їхні можливості.

AeroForce X

Однією з особливостей AeroForce X є те, що він повністю не підлягає ITAR. Це означає, що він доступний для міжнародних партнерів без типових обмежень, пов'язаних з експортним контролем США. Для багатьох країн це спрощує придбання, інтеграцію та експлуатацію.

Заявлені характеристики дрона AeroForce X:

тривалість польоту — 40 годин;

максимальна злітна вага — до 5 тонн;

вантажопідйомність — 1,3 тонни.

БПЛА розроблено та виготовлено повністю в Німеччині. Початкові наземні випробування та льотні випробування безпілотника вже заплановані на 2026 рік.

"Завдяки AeroForce X ми пропонуємо індивідуальне, швидкодоступне рішення, яке відповідає зростаючим вимогам сучасних місій спостереження та розвідки, особливо коли йдеться про захист критично важливої інфраструктури. Наша платформа інтегрує найсучасніші технології датчиків та місійних систем і гарантує максимальну точність і надійність у найскладніших операційних сценаріях", — заявив генеральний директор Aerodata AG Несет Тюкенмез.

