Как зарядить смартфон во время блекаута в Украине, чтобы он работал долго (фото)

Телефоны незаменимы во всех аспектах цифровой жизни, и во время отключений электричества необходимо, чтобы их аккумуляторы работали как можно дольше. Рассказываем, как выжать максимум из батарей и продлить их срок службы.

В Украине вводят графики отключения электроэнергии из-за российских обстрелов инфраструктуры, поэтому приходится экономить, как только можно. Однако есть несколько рекомендаций, которые помогут украинцам сохранить аккумуляторы смартфонов в хорошем состоянии, несмотря на перепады электричества и проблемы с зарядкой.

Эксперты издания techadvisor.com собрали подробный гайд для тех, кто хочет, чтобы батарея его телефона прослужила как можно дольше.

1. Узнайте, что расходует заряд аккумулятора

Прежде чем устранять проблемы, связанные с низким временем автономной работы, необходимо выяснить, что именно приводит к преждевременной разрядке аккумулятора.

Нужно зайти на Android-смартфоне в меню "Настройки" > "Аккумулятор", где размещен отчет о состоянии батареи и о том, нормально ли работают приложения. Если что-то потребляет много энергии в фоновом режиме, вы получите предупреждение.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите "Использование аккумулятора", чтобы увидеть, что именно расходует заряд аккумулятора. Вы увидите полную разбивку служб и график, показывающий степень разрядки батареи и оставшееся время работы в зависимости от текущего режима использования.

В меню "Батарея" вы также получите доступ к некоторым полезным дополнительным функциям. Вы найдете опцию "Экономия заряда батареи", которая, вероятно, по умолчанию установлена ​​на 15%, но можно нажать на нее, чтобы она запускалась раньше или по требованию.

Стоит помнить, что "Экономия заряда батареи" отключает некоторые функции устройства и ограничивает использование некоторых приложений.

Быстрая зарядка смартфона Фото: androidauthority.com

2. Включите адаптивную батарею

Перейдите в "Настройки" > "Батарея" > "Адаптивная батарея" и включите функцию "Адаптивная батарея". Эта функция, представленная в Android Pie, предотвращает чрезмерное потребление заряда батареи нечасто используемыми приложениями в фоновом режиме.

Сразу под этой опцией находится список ограниченных приложений, который по умолчанию пуст. Вы не можете просто добавить в этот список любое приложение по своему выбору. Вместо этого Adaptive Battery отслеживает приложения, работающие в фоновом режиме, и если какое-либо из них потребляет слишком много энергии, вы увидите уведомление с предупреждением об этом и предложением добавить приложение в этот список.

Смартфоны на зарядке Фото: androidpolice.com

3. Остановите фоновые приложения

Даже если вы не используете Android Pie и у вас нет доступа к Adaptive Battery, вы можете отслеживать, какие приложения работают в фоновом режиме, и закрывать те, которые не нужно размещать в меню многозадачности. В Android Pie для этого достаточно смахнуть вверх от нижнего края экрана; в более старых версиях Android вы увидите специальную кнопку сбоку от кнопки "Домой".

"Обратите внимание, что принудительное закрытие приложения полезно только в том случае, если вы не собираетесь перезапускать его через несколько секунд, поскольку повторное открытие приложения потребляет больше энергии, чем экономит завершение фоновых процессов", — акцентируют специалисты.

4. Запрет запуска приложений при старте телефона

Возможность выбирать, какие приложения будут запускаться при первом включении телефона, пока не встроена в Android, но присутствует во многих кастомных версиях операционной системы, таких как MIUI. Например, на Mi 9 перейдите в "Настройки" и выберите "Разрешения" в разделе "Настройки приложений". Нажмите "Автозапуск", а затем выберите приложения из списка, которые вы хотите запустить в фоновом режиме.

"Помните, что приложения, такие как Ring Doorbell, не будут уведомлять вас о том, что кто-то находится у двери, если вы не разрешите им работать в фоновом режиме", — пишут авторы.

5. Включите функцию Always-on Display

Различные производители смартфонов уже давно используют функцию Always-on Display, но в последних версиях Android это стандартная функция, известная как Glance View (Вид с вертикальным дисплеем). По сути, она отображает время, дату и значки уведомлений на выключенном экране телефона, потребляя при этом минимальное количество энергии аккумулятора, но при этом избавляет от необходимости постоянно включать экран, чтобы проверить наличие новых уведомлений или время.

Функция Glance View находится в разделе "Настройки" > "Дисплей" > "Дополнительно" > Glance View > "Длительность отображения Glance". Мы рекомендуем включить для этой функции режим Always-on (Включен постоянно).

Смартфон заряжается Фото: unsplash.com

6. Уменьшите яркость экрана и отключите адаптивную яркость

Дисплеи недорогих телефонов могут быть довольно тусклыми, но даже самые лучшие модели достигают уровня яркости, который может навредить глазам. Это полезно при использовании телефона под прямыми солнечными лучами, но в других случаях это излишне и быстро разряжает аккумулятор.

Уменьшить яркость экрана можно в разделе "Настройки" > "Экран" > "Уровень яркости", а затем переместить ползунок вниз до более комфортного уровня. Ползунок яркости часто можно найти в раскрывающейся панели уведомлений телефона.

В этом меню также отключите функцию адаптивной яркости.

7. Уменьшите время ожидания до перехода в спящий режим

Каждый раз, когда вы включаете экран, он остается активным в течение заданного времени, даже после того, как вы закончили все, что хотели сделать. Вы можете настроить это время, и чем меньше время ожидания экрана, тем меньше заряда аккумулятора будет расходоваться.

Эта опция находится в разделе "Настройки" > "Экран" > "Дополнительно" > "Спящий режим". Минимальное время — 15 секунд.

8. Уменьшите разрешение экрана

Не все телефоны позволяют настраивать разрешение экрана, но флагманы Samsung примечательны тем, что оснащены дисплеями Quad-HD+, а по умолчанию установлено разрешение Full HD+. Это позволяет снизить расход заряда батареи, поскольку для отображения всех пикселей требуется меньше энергии. При желании можно даже уменьшить разрешение до HD+.

Проверьте настройки разрешения экрана на телефоне Samsung, перейдя в раздел "Настройки" > "Экран" > "Разрешение экрана".

9. Отключите виджеты

Виджеты могут быть полезны для получения постоянно обновляемых данных из ваших любимых приложений прямо на главном экране, но эта постоянная проверка — еще один источник разряда батареи. Сохраните те, которые вам нравятся, но удалите ненужные, нажав и удерживая их, а затем перетащив на значок "Удалить" в верхней части экрана.

10. Уменьшите громкость

Чем громче телефон звонит или воспроизводит аудио, тем быстрее разряжается его аккумулятор. Вы можете уменьшить громкость с помощью физической клавиши регулировки громкости или перейдя в "Настройки" > "Звук" и отрегулировав ползунки "Громкость мультимедиа", "Громкость вызова", "Громкость звонка" и "Громкость будильника".

Чтобы экономить заряд, стоит отключить ряд функций Фото: macworld.com

11. Отключите вибрацию

Виброотклик подходит для оповещения о входящих уведомлениях и вызовах, но он не нужен, если включен сигнал звонка. Вибрирование телефона требует энергии, поэтому уменьшите ее потребление, отключив, когда в этом нет необходимости.

Эта опция находится в разделе "Настройки" > "Звук". Нужно отключить переключатель "Также вибрировать при вызовах" под ползунками регулировки громкости, затем прокрутите вниз и нажмите "Дополнительно", чтобы отключить вибрацию сенсора.

12. Отключайте Wi-Fi, Bluetooth и NFC, когда они не используются

Различные радиомодули вашего смартфона разряжают аккумулятор. Это не проблема, если вы ими пользуетесь, но если нет, вам следует их отключить. Вы найдете переключатели быстрого доступа в раскрывающейся панели уведомлений или сможете получить доступ ко всем этим настройкам в разделе "Настройки" > "Сеть и Интернет" или "Подключенные устройства" > "Настройки подключения".

13. Включите режим "В самолете" в зонах со слабым сигналом

Находясь в зоне со слабым сигналом, вы будете наблюдать, как аккумулятор вашего телефона разряжается на глазах, поскольку он постоянно ищет сигнал. Если все равно не можете пользоваться мобильной сетью и знаете, что не сможете этого сделать в течение некоторого времени, переведите телефон в режим "В самолете". Эту опцию можно найти в раскрывающейся панели уведомлений или в разделе "Настройки" > "Сеть и Интернет" > "Режим полета".

14. Уменьшите количество получаемых уведомлений

Управляйте приложениями, которым разрешено отправлять уведомления, в разделе "Настройки" > "Приложения и уведомления" > "Уведомления". Найдите раздел "Недавно отправленные" и снимите переключатель для тех приложений, от которых вы не хотите получать уведомления. Также можно перейти в раздел "Настройки" > "Приложения и уведомления" > "Просмотреть все приложения". Прокрутите список, затем нажмите на любое приложение, выберите "Уведомления" и снимите переключатель "Показывать уведомления".

Смартфон теряет заряд из-за обилия уведомлений Фото: androidpolice.com

15. Запретите работу Google Ассистента в фоновом режиме

Перейдите в "Настройки" > "Google" > "Поиск, Ассистент и голосовое управление" > "Голосовое управление" > "Голосовое управление" и отключите функцию "Доступ с помощью Voice Match". Это предотвратит реакцию телефона на команду "Окей, Google", даже если экран выключен или вы находитесь в другом приложении. Вы по-прежнему сможете быстро вызвать голосового помощника, нажав и удерживая кнопку "Домой".

16. Отключите службы определения местоположения

Отслеживание местоположения различными приложениями — еще один источник разряда батареи. Они используют комбинацию GPS, Wi-Fi и мобильных данных, чтобы определить местоположение и предоставить локализованную информацию с разрешения пользователя.

Перейдите в "Настройки" > "Безопасность и местоположение" > "Местоположение" > "Разрешения на уровне приложений". Прокрутите список и отключите службы определения местоположения для всех приложений, которым не требуется доступ.

17. Проверяйте наличие обновлений приложений

Обновления приложений регулярно предлагают исправления и исправления ошибок, которые могут помочь им работать лучше. Некоторые из этих обновлений также могут помочь им работать эффективнее. Следует настроить автоматическое обновление приложений по Wi-Fi. Для этого запустите Google Play, нажмите на три полоски в левом верхнем углу, выберите "Настройки" и убедитесь, что для параметра "Автообновление приложений" установлено значение "Только по Wi-Fi". В меню "Мои приложения и игры" проверьте наличие обновлений приложений, ожидающих установки, и нажмите "Обновить все".

Зарядка телефона от пауэрбанка Фото: Getty Images

18. Проверьте наличие обновлений системы

Энергопотребление могут потреблять не только сторонние приложения, но и сама операционная система, на которой работает телефон. Google постоянно работает над повышением эффективности Android и регулярно рассылает обновления "по воздуху". Это полезно только в том случае, если вы их устанавливаете. Перейдите в "Настройки" > "Система" > "Дополнительно" > "Обновление системы", чтобы проверить наличие обновлений, ожидающих установки.

19. Включите режимы энергосбережения

В зависимости от модели телефона, производитель может предоставить функции энергосбережения, которые выходят за рамки функций, доступных в Android по умолчанию.

Включение режима энергосбережения управляет различными энергосберегающими функциями телефона. Например, он может запретить обновление приложений в фоновом режиме, затемнить экран, уменьшить время ожидания экрана, отключить анимацию на экране и отключить вибрацию. По умолчанию этот режим обычно включается при снижении уровня заряда батареи до 20%, но вы можете настроить его на включение при 30%. Чем раньше телефон переключится в этот режим энергосбережения, тем дольше он прослужит.

В некоторых телефонах есть режимы максимального энергосбережения. Они отключают все, кроме необходимого для совершения звонков и отправки текстовых сообщений (даже делают экран черно-белым), и могут продлить срок службы устройства до 24 часов, даже если уровень заряда батареи составляет 15 или 20%.

20. Перезагрузите телефон

Иногда телефон работает нестабильно, и аккумулятор разряжается быстрее, чем вы ожидаете, но как бы вы ни старались, вы не можете понять, почему. Именно в такие моменты перезагрузка устройства необходима, что часто помогает устранить иначе необъяснимый разряд аккумулятора.

Более радикальный подход — сброс настроек к заводским ("Настройки" > "Система" > "Дополнительно" > "Параметры сброса" > "Удалить все данные"), но учтите, что вы потеряете все незарезервированные данные, и это не решит проблему, если только она не связана с программным обеспечением.

