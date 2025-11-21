Як зарядити смартфон під час блекауту в Україні, щоб він працював довго (фото)

Телефони незамінні в усіх аспектах цифрового життя, і під час відключень електрики необхідно, щоб їхні акумулятори працювали якомога довше. Розповідаємо, як вичавити максимум з батарей і продовжити їхній термін служби.

В Україні запроваджують графіки відключення електроенергії через російські обстріли інфраструктури, тож доводиться економити, як тільки можна. Однак є кілька рекомендацій, які допоможуть українцям зберегти акумулятори смартфонів у хорошому стані, незважаючи на перепади електрики та проблеми із зарядкою.

Експерти видання techadvisor.com зібрали детальний гайд для тих, хто хоче, щоб батарея його телефону прослужила якомога довше.

1. Дізнайтеся, що витрачає заряд акумулятора

Перш ніж усувати проблеми, пов'язані з низьким часом автономної роботи, необхідно з'ясувати, що саме призводить до передчасної розрядки акумулятора.

Потрібно зайти на Android-смартфоні в меню "Налаштування" > "Акумулятор", де розміщено звіт про стан батареї та про те, чи нормально працюють додатки. Якщо щось споживає багато енергії у фоновому режимі, ви отримаєте попередження.

Відео дня

Натисніть на три крапки в правому верхньому кутку екрана і виберіть "Використання акумулятора", щоб побачити, що саме витрачає заряд акумулятора. Ви побачите повну розбивку служб і графік, що показує ступінь розрядки батареї і час роботи, що залишився, залежно від поточного режиму використання.

У меню "Батарея" ви також отримаєте доступ до деяких корисних додаткових функцій. Ви знайдете опцію "Економія заряду батареї", яка, ймовірно, за замовчуванням встановлена на 15%, але можна натиснути на неї, щоб вона запускалася раніше або на вимогу.

Варто пам'ятати, що "Економія заряду батареї" відключає деякі функції пристрою і обмежує використання деяких додатків.

Швидка зарядка смартфона Фото: androidauthority.com

2. Увімкніть адаптивну батарею

Перейдіть у "Налаштування" > "Батарея" > "Адаптивна батарея" і ввімкніть функцію "Адаптивна батарея". Ця функція, представлена в Android Pie, запобігає надмірному споживанню заряду батареї додатками, які нечасто використовуються у фоновому режимі.

Одразу під цією опцією знаходиться список обмежених додатків, який за замовчуванням порожній. Ви не можете просто додати до цього списку будь-яку програму за своїм вибором. Замість цього Adaptive Battery відстежує додатки, що працюють у фоновому режимі, і якщо якийсь із них споживає занадто багато енергії, ви побачите повідомлення з попередженням про це та пропозицією додати додаток до цього списку.

Смартфони на зарядці Фото: androidpolice.com

3. зупиніть фонові додатки

Навіть якщо ви не використовуєте Android Pie і не маєте доступу до Adaptive Battery, ви можете відстежувати, які додатки працюють у фоновому режимі, і закривати ті, які не потрібно розміщувати в меню багатозадачності. В Android Pie для цього достатньо змахнути вгору від нижнього краю екрана; у старіших версіях Android ви побачите спеціальну кнопку збоку від кнопки "Додому".

"Зверніть увагу, що примусове закриття застосунку корисне тільки в тому разі, якщо ви не збираєтеся перезапускати його за кілька секунд, оскільки повторне відкриття застосунку споживає більше енергії, ніж економить завершення фонових процесів", — акцентують фахівці.

4. Заборона запуску додатків під час старту телефону

Можливість обирати, які додатки запускатимуться під час першого увімкнення телефону, поки що не вбудована в Android, але присутня в багатьох кастомних версіях операційної системи, таких як MIUI. Наприклад, на Mi 9 перейдіть у "Налаштування" і виберіть "Дозволи" в розділі "Налаштування додатків". Натисніть "Автозапуск", а потім виберіть додатки зі списку, які ви хочете запустити у фоновому режимі.

"Пам'ятайте, що додатки, як-от Ring Doorbell, не повідомлятимуть вас про те, що хтось перебуває біля дверей, якщо ви не дозволите їм працювати у фоновому режимі", — пишуть автори.

5. Увімкніть функцію Always-on Display

Різні виробники смартфонів уже давно використовують функцію Always-on Display, але в останніх версіях Android це стандартна функція, відома як Glance View (Вигляд з вертикальним дисплеєм). По суті, вона відображає час, дату і значки сповіщень на вимкненому екрані телефону, споживаючи при цьому мінімальну кількість енергії акумулятора, але при цьому позбавляє від необхідності постійно вмикати екран, щоб перевірити наявність нових сповіщень або час.

Функція Glance View знаходиться в розділі "Налаштування" > "Дисплей" > "Додатково" > Glance View > "Тривалість відображення Glance". Ми рекомендуємо ввімкнути для цієї функції режим Always-on (Увімкнений постійно).

Смартфон заряджається Фото: unsplash.com

6. Зменшіть яскравість екрана та вимкніть адаптивну яскравість

Дисплеї недорогих телефонів можуть бути досить тьмяними, але навіть найкращі моделі досягають рівня яскравості, що може зашкодити очам. Це корисно під час використання телефону під прямими сонячними променями, але в інших випадках це надмірно і швидко розряджає акумулятор.

Зменшити яскравість екрана можна в розділі "Налаштування" > "Екран" > "Рівень яскравості", а потім перемістити повзунок униз до комфортнішого рівня. Повзунок яскравості часто можна знайти в панелі сповіщень телефону, що розкривається.

У цьому меню також вимкніть функцію адаптивної яскравості.

7. Зменшіть час очікування до переходу в сплячий режим

Щоразу, коли ви вмикаєте екран, він залишається активним протягом заданого часу, навіть після того, як ви закінчили все, що хотіли зробити. Ви можете налаштувати цей час, і що менший час очікування екрана, то менше заряду акумулятора витрачатиметься.

Ця опція знаходиться в розділі "Налаштування" > "Екран" > "Додатково" > "Сплячий режим". Мінімальний час — 15 секунд.

8. Зменшіть роздільну здатність екрана

Не всі телефони дають змогу налаштовувати роздільну здатність екрана, але флагмани Samsung примітні тим, що оснащені дисплеями Quad-HD+, а за замовчуванням встановлено роздільну здатність Full HD+. Це дає змогу знизити витрату заряду батареї, оскільки для відображення всіх пікселів потрібно менше енергії. За бажання можна навіть зменшити роздільну здатність до HD+.

Перевірте налаштування роздільної здатності екрана на телефоні Samsung, перейшовши в розділ "Налаштування" > "Екран" > "Роздільна здатність екрана".

9. Вимкніть віджети

Віджети можуть бути корисними для отримання постійно оновлюваних даних з ваших улюблених застосунків прямо на головному екрані, але ця постійна перевірка — ще одне джерело розряду батареї. Збережіть ті, які вам подобаються, але видаліть непотрібні, натиснувши й утримуючи їх, а потім перетягнувши на значок "Видалити" у верхній частині екрана.

10. Зменшіть гучність

Що голосніше телефон дзвонить або відтворює аудіо, то швидше розряджається його акумулятор. Ви можете зменшити гучність за допомогою фізичної клавіші регулювання гучності або перейшовши до "Налаштувань" > "Звук" і відрегулювавши повзунки "Гучність мультимедіа", "Гучність виклику", "Гучність дзвінка" та "Гучність будильника".

Щоб економити заряд, варто вимкнути низку функцій Фото: macworld.com

11. вимкніть вібрацію

Вібровідгук підходить для сповіщення про вхідні повідомлення та виклики, але він не потрібен, якщо ввімкнено сигнал дзвінка. Вібрація телефону потребує енергії, тому зменшіть її споживання, вимкнувши, коли в цьому немає потреби.

Ця опція знаходиться в розділі "Налаштування" > "Звук". Потрібно вимкнути перемикач "Також вібрувати під час викликів" під повзунками регулювання гучності, потім прокрутіть униз і натисніть "Додатково", щоб вимкнути вібрацію сенсора.

12. вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і NFC, коли вони не використовуються

Різні радіомодулі вашого смартфона розряджають акумулятор. Це не проблема, якщо ви ними користуєтеся, але якщо ні, вам слід їх вимкнути. Ви знайдете перемикачі швидкого доступу в панелі сповіщень, що розкривається, або зможете отримати доступ до всіх цих налаштувань у розділі "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" або "Підключені пристрої" > "Налаштування підключення".

13. Увімкніть режим "У літаку" в зонах зі слабким сигналом

Перебуваючи в зоні зі слабким сигналом, ви спостерігатимете, як акумулятор вашого телефону розряджається на очах, оскільки він постійно шукає сигнал. Якщо все одно не можете користуватися мобільною мережею і знаєте, що не зможете цього зробити протягом деякого часу, переведіть телефон у режим "У літаку". Цю опцію можна знайти в панелі сповіщень, що розкривається, або в розділі "Налаштування" > "Мережа та Інтернет" > "Режим польоту".

14. Зменшіть кількість одержуваних повідомлень

Керуйте додатками, яким дозволено надсилати сповіщення, у розділі "Налаштування" > "Додатки та сповіщення" > "Сповіщення". Знайдіть розділ "Нещодавно відправлені" і зніміть перемикач для тих застосунків, від яких ви не хочете отримувати сповіщення. Також можна перейти в розділ "Налаштування" > "Додатки та сповіщення" > "Переглянути всі додатки". Прокрутіть список, потім натисніть на будь-який застосунок, виберіть "Сповіщення" і зніміть перемикач "Показувати сповіщення".

Смартфон втрачає заряд через велику кількість повідомлень Фото: androidpolice.com

15. Забороніть роботу Google Асистента у фоновому режимі

Перейдіть до "Налаштувань" > "Google" > "Пошук, Асистент і голосове керування" > "Голосове керування" > "Голосове керування" і вимкніть функцію "Доступ за допомогою Voice Match". Це запобіжить реакції телефону на команду "Окей, Google", навіть якщо екран вимкнений або ви перебуваєте в іншому застосунку. Ви як і раніше зможете швидко викликати голосового помічника, натиснувши й утримуючи кнопку "Додому".

16. Вимкніть служби визначення місця розташування

Відстеження місця розташування різними додатками — ще одне джерело розряду батареї. Вони використовують комбінацію GPS, Wi-Fi і мобільних даних, щоб визначити місце розташування і надати локалізовану інформацію з дозволу користувача.

Перейдіть до "Налаштувань" > "Безпека та місцезнаходження" > "Місцезнаходження" > "Дозволи на рівні додатків". Прокрутіть список і вимкніть служби визначення місця розташування для всіх додатків, яким не потрібен доступ.

17. Перевіряйте наявність оновлень додатків

Оновлення додатків регулярно пропонують виправлення та виправлення помилок, які можуть допомогти їм працювати краще. Деякі з цих оновлень також можуть допомогти їм працювати ефективніше. Слід налаштувати автоматичне оновлення додатків через Wi-Fi. Для цього запустіть Google Play, натисніть на три смужки в лівому верхньому кутку, виберіть "Налаштування" і переконайтеся, що для параметра "Автооновлення застосунків" встановлено значення "Тільки по Wi-Fi". У меню "Мої програми та ігри" перевірте наявність оновлень застосунків, які очікують на встановлення, і натисніть "Оновити всі".

Заряджання телефону від пауербанка Фото: Getty Images

18. Перевірте наявність оновлень системи

Енергоспоживання можуть споживати не тільки сторонні додатки, а й сама операційна система, на якій працює телефон. Google постійно працює над підвищенням ефективності Android і регулярно розсилає оновлення "повітрям". Це корисно тільки в тому разі, якщо ви їх встановлюєте. Перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Додатково" > "Оновлення системи", щоб перевірити наявність оновлень, які очікують на встановлення.

19. Увімкніть режими енергозбереження

Залежно від моделі телефону, виробник може надати функції енергозбереження, які виходять за рамки функцій, доступних в Android за замовчуванням.

Увімкнення режиму енергозбереження керує різними енергозберігаючими функціями телефону. Наприклад, він може заборонити оновлення додатків у фоновому режимі, затемнити екран, зменшити час очікування екрана, вимкнути анімацію на екрані та вимкнути вібрацію. За замовчуванням цей режим зазвичай вмикається при зниженні рівня заряду батареї до 20%, але ви можете налаштувати його на ввімкнення при 30%. Чим раніше телефон переключиться в цей режим енергозбереження, тим довше він прослужить.

У деяких телефонах є режими максимального енергозбереження. Вони вимикають усе, крім необхідного для здійснення дзвінків і надсилання текстових повідомлень (навіть роблять екран чорно-білим), і можуть продовжити термін служби пристрою до 24 годин, навіть якщо рівень заряду батареї становить 15 або 20%.

20. Перезавантажте телефон

Іноді телефон працює нестабільно, і акумулятор розряджається швидше, ніж ви очікуєте, але хоч як би ви старалися, ви не можете зрозуміти, чому. Саме в такі моменти перезавантаження пристрою необхідне, що часто допомагає усунути інакше незрозумілий розряд акумулятора.

Більш радикальний підхід — скидання налаштувань до заводських ("Налаштування" > "Система" > "Додатково" > "Параметри скидання" > "Видалити всі дані"), але майте на увазі, що ви втратите всі незарезервовані дані, і це не розв'яже проблему, якщо тільки вона не пов'язана з програмним забезпеченням.

Раніше ми писали про те, яких помилок варто уникати під час заряджання смартфона. Під час заряджання смартфона завжди слід дбати про захист пристрою та його акумулятора. Усе починається з кабелю.