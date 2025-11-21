Уже применяются в Украине: ракеты Ruta и дроны Hornet получат "боевой" ИИ

Компания Destinus и Shield AI объединяют усилия для интеграции программного обеспечения Hivemind в зенитные беспилотники Hornet и ракеты Ruta.

Благодаря Hivemind платформы Hornet и ракеты Ruta будут обмениваться информацией, координировать свое поведение и адаптироваться в режиме реального времени к целям во время полета. Об этом говорится на сайте Destinus.

Как объясняют разработчики, Hivemind обеспечивает скоординированную работу в различных системах, позволяя разведывательным и ударным аппаратам действовать как "интеллектуальная команда" для точного и быстрого нанесения ударов.

"Позволяя платформам воспринимать, принимать решения и действовать вместе в режиме реального времени, Hivemind обеспечивает масштабируемую автономию, которая улучшает координацию, живучесть и успех миссий на всем поле боя", — сказал Натан Майкл, главный технический директор Shield AI и руководитель бизнес-подразделения Hivemind

Чтобы продемонстрировать оперативную совместимость дронов и ракет Destinus и Shield AI проведут совместные летные демонстрации, запланированные на 2026 год. Ранее программное обеспечение с ИИ также установили на дроны V-BAT от Shield AI.

"Это партнерство укрепляет эти усилия, сочетая платформы Destinus и авионику с искусственным интеллектом с проверенной в боевых условиях автономностью миссий Shield AI. С помощью платформ Destinus мы создаем основу распределенной, интеллектуальной и устойчивой архитектуры автономных ударов для Европы и Украины", — заявил Михаил Кокорич, генеральный директор Destinus.

Напомним, ракета Ruta от Destinus уже успешно показала себя Украине. Об испытаниях нового средства поражения рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на вручении Национальной премии имени Бориса Патона 2024.

Фокус также сообщал, что технология украинской компании Swarmer позволяет запускать группы БПЛА, которые после старта "общаются" между собой и не нуждаются в постоянном контроле со стороны оператора.