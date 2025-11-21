Вже застосовувуються в Україні: ракети Ruta та дрони Hornet отримають "бойовий" ШІ

Компанія Destinus та Shield AI об'єднують зусилля для інтеграції програмного забезпечення Hivemind в зенітні безпілотники Hornet та ракети Ruta.

Завдяки Hivemind платформи Hornet та ракети Ruta обмінюватимуться інформацією, координуватимуть свою поведінку та адаптуватимуться в режимі реального часу до цілей під час польоту. Про це йдеться на сайті Destinus.

Як пояснюють розробники, Hivemind забезпечує скоординовану роботу в різних системах, дозволяючи розвідувальним та ударним апаратам діяти як "інтелектуальна команда" для точного і швидкого завдавання ударів.

"Дозволяючи платформам сприймати, приймати рішення та діяти разом у режимі реального часу, Hivemind забезпечує масштабовану автономію, яка покращує координацію, живучість та успіх місій на всьому полі бою", — сказав Натан Майкл, головний технічний директор Shield AI та керівник бізнес-підрозділу Hivemind

Щоб продемонструвати оперативну сумісність дронів та ракет Destinus та Shield AI проведуть спільні льотні демонстрації, заплановані на 2026 рік. Раніше програмне забезпечення зі ШІ також встановили на дрони V-BAT від Shield AI.

"Це партнерство зміцнює ці зусилля, поєднуючи платформи Destinus та авіоніку зі штучним інтелектом з перевіреною в бойових умовах автономністю місій Shield AI. За допомогою платформ Destinus ми створюємо основу розподіленої, інтелектуальної та стійкої архітектури автономних ударів для Європи та України", — заявив Михайло Кокоріч, генеральний директор Destinus.

Нагадаємо, ракета Ruta від Destinus вже успішно показала себе Україні. Про випробування нового засобу ураження розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на врученні Національної премії імені Бориса Патона 2024.

Фокус також повідомляв, що технологія української компанії Swarmer дає змогу запускати групи БПЛА, які після старту "спілкуються" між собою і не потребують постійного контролю з боку оператора.