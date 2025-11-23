Забудьте о кофе: китайцы создали браслет, который "заряжает" людей током (видео)

Китайская компания WAT Medical представила браслет eCoffee Energyband, утверждая, что его легкие электрические импульсы могут поддерживать сосредоточенность владельцев, стимулируя нервы в мозге.

Браслет eCoffee Energyband представляет собой легкое носимое устройство с двумя электродными подушечками, которые размещаются на внутренней стороне запястья. Эффект от него примерно такой же, как от чашки кофе, за исключением риска кофеиновой зависимости, заявил директор по операционной деятельности WAT Medical Сюй Хаоцзе изданию Xinhua.

eCoffee Energyband

"Кофе замечательный, но он не всегда подходит для дня или вечера. Но нам все еще нужно чувствовать себя бодрыми в такие моменты. Чувствуется, будто меня нежно касаются. Я чувствую электрический импульс", — сказал Хаоцзе.

Производитель утверждает, что eCoffee Energyband посылает электрический сигнал к срединному нерву, который соединяет руки с нервной системой. Целевой сигнал якобы будет подниматься к голове, воздействуя на блуждающий нерв, важный нерв, который регулирует такие функции организма, как частота сердечных сокращений, стресс и пищеварение. Стимуляция этого нерва должна привести к повышению бодрости организма.

Браслет eCoffee Energyband

Как объясняет Wired, этот принцип частично подкреплен наукой. Например, профессор психиатрии и радиологии Медицинской школы Университета Эмори подтверждает, что стимуляция блуждающего нерва может действительно помочь людям сосредоточиться. По словам учёного, использование устройства на шее для стимуляции блуждающего нерва пациентов с психическими расстройствами, связанными со стрессом, дало положительные результаты.

"Я сам это делал. И когда вы его стимулируете, это заставляет вас чувствовать себя немного более сосредоточенными", — сказал Бремнер.

Однако пока не доказано, что стимуляция нервов в запястье будет иметь такой же эффект. Несмотря на это, некоторые исследователи сомневаются, что eCoffee Energyband является настолько эффективным, как устройства, применяемые к уху или шее.

"Просто стимулировать мозг недостаточно — нужно стимулировать определенные участки мозга, чтобы получить эти обещанные эффекты", — подчеркнула доцент Университета Флориды Трейси Чентанни, которая изучала влияние стимуляции блуждающего нерва на изучение языка.

Авторы статьи отмечают, что eCoffee Energyband уже стал сенсацией в Интернете. Несмотря на то, что устройство было быстро распродано, в китайских социальных сетях его встретили с сарказмом и скептицизмом.

В издании обратили внимание на то, что молодое поколение в Китае все больше критикует культ производительности и боится выгорания на рабочем месте. Некоторые комментаторы сравнили браслет с человеческой версией электронных ошейников для дрессировки собак и кнутов для скота.

"Блестяще. Какой сумасшедший гений это придумал? Вместо того чтобы отдыхать, когда я устаю, я просто ударю себя током", — сказала китайская стендап комикесса Ма Сяоян.

