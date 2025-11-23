Забудьте про каву: китайці створили браслет, що "заряджає" людей струмом (відео)

Китайська компанія WAT Medical представила браслет eCoffee Energyband, стверджуючи, що його легкі електричні імпульси можуть підтримувати зосередженість власників, стимулюючи нерви в мозку.

Браслет eCoffee Energyband являє собою легкий носимий пристрій з двома електродними подушечками, які розміщуються на внутрішній стороні зап'ястя. Ефект від нього приблизно такий самий, як від чашки кави, за винятком ризику кофеїнової залежності, заявив директор з операційної діяльності WAT Medical Сюй Хаоцзе виданню Xinhua.

eCoffee Energyband

"Кава чудова, але вона не завжди підходить для дня чи вечора. Але нам все ще потрібно відчувати себе бадьорими в такі моменти. Відчувається, ніби мене ніжно торкаються. Я відчуваю електричний імпульс", — сказав Хаоцзе.

Виробник стверджує, що eCoffee Energyband надсилає електричний сигнал до серединного нерва, який з'єднує руки з нервовою системою. Цільовий сигнал нібито підніматиметься до голови, впливаючи на блукаючий нерв, важливий нерв, який регулює такі функції організму, як частота серцевих скорочень, стрес і травлення. Стимуляція цього нерва повинна призвести до підвищення бадьорості організму.

Відео дня

Браслет eCoffee Energyband

Як пояснює Wired, цей принцип частково підкріплений наукою. Наприклад, професор психіатрії та радіології Медичної школи Університету Еморі підтверджує, що стимуляція блукаючого нерва може справді допомогти людям зосередитися. За словами вченого, використання пристрою на шиї для стимуляції блукаючого нерва пацієнтів із психічними розладами, пов’язаними зі стресом, дало позитивні результати.

"Я сам це робив. І коли ви його стимулюєте, це змушує вас почуватися трохи більш зосередженими", — сказав Бремнер.

Однак наразі не доведено, що стимуляція нервів у зап'ясті матиме такий самий ефект. Зважаючи на це, деякі дослідники сумніваються, що eCoffee Energyband є настільки є ефективним, як пристрої, що застосовуються до вуха чи шиї.

"Просто стимулювати мозок недостатньо — потрібно стимулювати певні ділянки мозку, щоб отримати ці обіцяні ефекти", — наголосила доцент Університету Флориди Трейсі Чентанні, яка вивчала вплив стимуляції блукаючого нерва на вивчення мови.

Автори статті зазначають, що eCoffee Energyband вже став сенсацією в Інтернеті. Попри те, що пристрій був швидко розпроданий, в китайських соціальних мережах його зустріли зі сарказмом та скептицизмом.

Важливо

Технологічний прорив Китаю переверне світовий ринок гаджетів: що вдалося зробити

У виданні звернули увагу на те, що молоде покоління в Китаї дедалі більше критикує культ продуктивності та боїться вигорання на робочому місці. Деякі коментатори порівняли браслет з людською версією електронних нашийників для дресирування собак та батогів для худоби.

"Блискуче. Який божевільний геній це вигадав? Замість того щоб відпочивати, коли я втомлююся, я просто вдарю себе струмом", — сказала китайська стендап комікесса Ма Сяоян.

Нагадаємо, Меган Маркл помітили з антистресовим браслетом, який "контролює мозок".

Фокус також повідомляв, що Meta представила свої перші окуляри з вбудованим екраном.