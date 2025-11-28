Блогер раздобыл два смартфона из Северной Кореи: чем они поразили (видео)

Обозреватель технологий Арун Маини раздобыл два северокорейских смартфона Haeyang 701 и Samtaesong 8, которые были контрабандой вывезены из страны.

Телефоны Haeyang 701 и Samtaesong 8 предназначены для внутреннего использования в Северной Корее. Их возможности блогер продемонстрировал на своем YouTube-канале Mrwhosetheboss.

Обзор северокорейских смартфонов

На первый взгляд, Haeyang 701 и Samtaesong 8 похожи на смартфон, которые используются во всем мире. Однако при более детальном рассмотрении можно проследить особенности государственной системы, которая стоит за их созданием.

Хэйян 701 Фото: Скриншот

Например, когда блогер попытался ввести "Южная Корея" (Намхан) на клавиатурах обоих телефонов, они автоматически исправили слово на "Марионеточное государство". Если Северная Корея воспринимается гаджетами как "Чосон" (Корея), то Южная Корея автоматически исправляется на "Южный Чосон".

Самтэсонг 8 Фото: Скриншот

Еще одним признаком цензуры на северокорейских смартфонах стало автоматическое исправление сленговых слов. Например, термин "оппа", который используется в значении "парень", был изменен на "товарищ".

Haeyang 701 и Samtaesong 8 Фото: Скриншот

На обоих телефонах невозможно получить доступ к Интернету. Есть только контролируемая сеть под названием Mirae, для доступа к которой требуется правительственное удостоверение личности. Даже тогда пользователь будет иметь доступ только к государственному телевидению, новостям, пропаганде и приложениям, работающим со скоростью от 2 Мбит/с до 33 Мбит/с.

Как отмечает эксперт, в целом телефоны имеют невысокое качество. Например, Samtaesong 8 очень напоминает телефон Huawei среднего класса, но имеет слабые камеры и устаревшее программное обеспечение.

"Все, что касается использования обоих этих телефонов, кажется устаревшим", — сказал Маини.

