Блогер роздобув два смартфони з Північної Кореї: чим вони вразили (відео)

Оглядач технологій Арун Маїні роздобув два північнокорейські смартфони Haeyang 701 та Samtaesong 8, які були контрабандою вивезені з країни.

Телефони Haeyang 701 та Samtaesong 8 призначені для внутрішнього використання в Північній Кореї. Їхні можливості блогер продемонстрував на своєму YouTube-каналі Mrwhosetheboss.

Огляд північнокорейських смартфонів

На перший погляд, Haeyang 701 та Samtaesong 8 схожі на смартфон, які використовуються в усьому світі. Однак при детальнішому розгляді можна простежити особливості державної системи, яка стоїть за їх створенням.

Haeyang 701 Фото: Скріншот

Наприклад, коли блогер спробував ввести "Південна Корея" (Намхан) на клавіатурах обох телефонів, вони автоматично виправили слово на "Маріонеткова держава". Якщо Північна Корея сприймається гаджетами як "Чосон" (Корея), то Південна Корея автоматично виправляється на "Південний Чосон".

Відео дня

Samtaesong 8 Фото: Скріншот

Ще одною ознакою цензури на північнокорейських смартфонах стало автоматичне виправлення сленгових слів. Наприклад, термін "оппа", який використовується у значенні "хлопець", був змінений на "товариш".

Haeyang 701 та Samtaesong 8 Фото: Скріншот

На обох телефонах неможливо отримати доступ до Інтернету. Є лише контрольована мережа під назвою Mirae, для доступу до якої потрібне урядове посвідчення особи. Навіть тоді користувач матиме доступ лише до державного телебачення, новин, пропаганди та додатків, що працюють зі швидкістю від 2 Мбіт/с до 33 Мбіт/с.

Важливо

Союз із Росією працює: Північна Корея посилює ударні дрони ШІ-технологіями (фото)

Як зазначає експерт, в цілому телефони мають невисоку якість. Наприклад, Samtaesong 8 дуже нагадує телефон Huawei середнього класу, але має слабкі камери та застаріле програмне забезпечення.

"Все, що стосується використання обох цих телефонів, здається застарілим", — сказав Маїні.

Нагадаємо, Motorola анонсувала смартфон середнього класу G57 Power з потужним акумулятором на 7000 мАг.

Фокус також повідомляв, що OnePlus готує до глобального запуску флагманський смартфон OnePlus 15.