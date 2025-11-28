Поставлялись в Украину: американские дроны Anduril провалили испытания на передовой

Стартап оборонных технологий Anduril Industries столкнулся с многочисленными проблемами во время испытаний ряда своих автономных систем вооружения.

Кроме неудачных испытаний, единственный реальный опыт Anduril на поле боя в Украине также был проблематичным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, бойцы Службы безопасности Украины на передовой обнаружили, что дроны Altius от Anduril разбивались и не поражали цели. Как следствие, они прекратили использовать эти БПЛА в 2024 году.

Согласно новым сообщениям, ряд систем Anduril также потерпели неудачу во время испытаний в США. Так, в мае более десятка беспилотных лодок компании вышли из строя во время учений у побережья Калифорнии.

Позже, во время летних испытаний механическая проблема повредила двигатель беспилотного истребителя Fury, а в августе испытания системы борьбы с дронами Anvil закончились пожаром в Орегоне.

В свою очередь в Anduril уверяют, что упомянутые проблемы являются типичными для процесса разработки оружия. По словам представителей компании, инженеры постоянно совершенствуют системы, а перечисленные инциденты не указывают на какие-либо скрытые недостатки в технологиях.

