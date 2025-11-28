Постачались в Україну: американські дрони Anduril провалили випробування на передовій

Стартап оборонних технологій Anduril Industries зіткнувся з численними проблемами під час випробувань низки своїх автономних систем озброєння.

Окрім невдалих випробувань, єдиний реальний досвід Anduril на полі бою в Україні також був проблематичним. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За даними видання, бійці Служби безпеки України на передовій виявили, що дрони Altius від Anduril розбивалися та не уражали цілі. Як наслідок, вони припинили використовувати ці БПЛА у 2024 році.

Згідно з новими повідомленнями, низка систем Anduril також зазнали невдач під час випробувань у США. Так, у травні понад десяток безпілотних човнів компанії вийшли з ладу під час навчань біля узбережжя Каліфорнії.

Пізніше, під час літніх випробувань механічна проблема пошкодила двигун безпілотного винищувача Fury, а у серпні випробування системи боротьби з дронами Anvil закінчилися пожежою в Орегоні.

Своєю чергою в Anduril запевняють, що згадані проблеми є типовими для процесу розробки зброї. За словами представників компанії, інженери постійно вдосконалюють системи, а перелічені інциденти не вказують на будь-які приховані недоліки в технологіях.

Нагадаємо, компанії Anduril та EDGE Group розпочинають в ОАЕ спільне виробництво нового важкого безпілотника Omen з модульною архітектурою.

Фокус також повідомляв, що Anduril збирається взяти на себе зобов'язання за контрактом Microsoft на розробку "розумних" окулярів для армії США.