Навигация в Google Картах навсегда изменится за счет одной интересной функции (фото)

Google Карты остаются популярным навигатором в мире, но даже у лидера есть минусы. Миллионы водителей ежедневно полагаются на алгоритмы Google, однако многие из них чувствуют, что приложению не хватает гибкости. Пользователи хотят больше контроля над тем, как именно прокладывается их маршрут.

Нынешний набор опций в Google Картах позволяет избежать платных дорог, автомагистралей или паромов, а также выбрать самый экологичный путь. Это полезно, но далеко не исчерпывающе. Журналист Android Authority предложил список функций, которые могли бы сделать навигацию намного умнее и безопаснее в следующих апдейтах. Речь идет о еще не заявленных официально, но перспективных идеях, которые разработчики могут взять на вооружение.

Чего не хватает водителям

Самый быстрый маршрут — это не всегда лучший маршрут. Вот несколько инструментов, которые кардинально улучшили бы опыт вождения:

Избегать грунтовых дорог: Часто навигатор ведет через проселочные дороги, считая их основными. Функция исключения немощеных участков спасла бы подвеску многих семейных седанов.

Часто навигатор ведет через проселочные дороги, считая их основными. Функция исключения немощеных участков спасла бы подвеску многих семейных седанов. Избегать опасных районов: Возможность видеть на карте криминогенные зоны и строить маршрут в обход них стала бы важным инструментом безопасности, особенно в незнакомых городах.

Возможность видеть на карте криминогенные зоны и строить маршрут в обход них стала бы важным инструментом безопасности, особенно в незнакомых городах. Избегать сложных перекрестков: Многие предпочли бы проехать лишний километр, но не совершать опасный левый поворот на оживленном перекрестке без светофора. Waze уже умеет избегать сложных маневров, и Google Картам пора перенять этот опыт.

Многие предпочли бы проехать лишний километр, но не совершать опасный левый поворот на оживленном перекрестке без светофора. Waze уже умеет избегать сложных маневров, и Google Картам пора перенять этот опыт. Приоритет спокойных маршрутов: Иногда водителю важнее доехать без стресса, чем сэкономить 5 минут. Опция выбора менее загруженных дорог, даже если они медленнее, была бы очень кстати.

Иногда водителю важнее доехать без стресса, чем сэкономить 5 минут. Опция выбора менее загруженных дорог, даже если они медленнее, была бы очень кстати. Избегать пробок любой ценой: Принудительная перестройка маршрута, если впереди затор, который стоит уже долгое время.

Відео дня

Интеграция ИИ-ассистента Gemini в Google Карты Фото: Android Authority

Роль искусственного интеллекта

Внедрение такого количества настроек может перегрузить интерфейс. Идеальным решением могла бы стать интеграция с ИИ-помощником Gemini. Водителю было бы проще сказать: "Построй маршрут до дома, избегая грунтовок и сложных поворотов", чем копаться в меню. Однако пока голосовые ассистенты Google не настолько надежны, чтобы доверять им сложные навигационные задачи без визуального подтверждения.

Google постоянно обновляет Карты, добавляя новые функции, такие как режим энергосбережения. Однако расширение настроек маршрутизации принесло бы пользу гораздо большему числу пользователей, сделав поездки не только быстрее, но и комфортнее.

Ранее сообщалось, что Google Карты изменились до неузнаваемости. Новая функция ищет советы — любую информацию, которая может улучшить поездку, если вы будете должным образом подготовлены к ней заранее.