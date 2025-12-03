Навігація в Google Картах назавжди зміниться за рахунок однієї цікавої функції (фото)

Google Карти залишаються найпопулярнішим навігатором у світі, але навіть у лідера є мінуси. Мільйони водіїв щодня покладаються на алгоритми Google, проте багато хто з них відчуває, що застосунку не вистачає гнучкості. Користувачі хочуть більше контролю над тим, як саме прокладається їхній маршрут.

Нинішній набір опцій у Google Картах дає змогу уникнути платних доріг, автомагістралей або поромів, а також вибрати найекологічніший шлях. Це корисно, але далеко не вичерпно. Журналіст Android Authority запропонував список функцій, які могли б зробити навігацію набагато розумнішою і безпечнішою в наступних апдейтах. Йдеться про ще не заявлені офіційно, але перспективні ідеї, які розробники можуть взяти на озброєння.

Чого не вистачає водіям

Найшвидший маршрут — це не завжди найкращий маршрут. Ось кілька інструментів, які кардинально покращили б досвід водіння:

Уникати ґрунтових доріг: Часто навігатор веде через сільські дороги, вважаючи їх основними. Функція виключення немощених ділянок врятувала б підвіску багатьох сімейних седанів.

Уникати небезпечних районів: Можливість бачити на карті криміногенні зони і будувати маршрут в обхід них стала б важливим інструментом безпеки, особливо в незнайомих містах.

Уникати складних перехресть: Багато хто вважав би за краще проїхати зайвий кілометр, але не здійснювати небезпечний лівий поворот на жвавому перехресті без світлофора. Waze вже вміє уникати складних маневрів, і Google Картам час перейняти цей досвід.

Пріоритет спокійних маршрутів: Іноді водієві важливіше доїхати без стресу, ніж заощадити 5 хвилин. Опція вибору менш завантажених доріг, навіть якщо вони повільніші, була б дуже доречною.

Уникати заторів за всяку ціну: Примусова перебудова маршруту, якщо попереду затор, що стоїть уже довгий час.

Інтеграція ШІ-асистента Gemini в Google Карти Фото: Android Authority

Роль штучного інтелекту

Впровадження такої кількості налаштувань може перевантажити інтерфейс. Ідеальним рішенням могла б стати інтеграція з ШІ-помічником Gemini. Водієві було б простіше сказати: "Побудуй маршрут до будинку, уникаючи ґрунтовок і складних поворотів", ніж копатися в меню. Однак поки голосові асистенти Google не настільки надійні, щоб довіряти їм складні навігаційні завдання без візуального підтвердження.

Google постійно оновлює Карти, додаючи нові функції, такі як режим енергозбереження. Однак розширення налаштувань маршрутизації принесло б користь набагато більшій кількості користувачів, зробивши поїздки не тільки швидшими, а й комфортнішими.

Раніше повідомлялося, що Google Карти змінилися до невпізнання. Нова функція шукає поради — будь-яку інформацію, яка може поліпшити поїздку, якщо ви будете належним чином підготовлені до неї заздалегідь.