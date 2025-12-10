Не покупайте "умный" телевизор без этих функций: эксперты назвали 5 параметров

В последние годы возросла популярность "умных" телевизоров (Smart TV). В результате рынок переполнен доступными моделями, среди которых трудно выбрать нужный вариант.

Такие параметры, как качество изображения, операционная система, вычислительная мощность и функции искусственного интеллекта (ИИ), являются одними из ключевых факторов, которые помогают сориентироваться при покупке телевизора. Эксперты портала SlashGear подробнее рассказали о функциях, на которые стоит обратить внимание.

Операционная система

Основой телевизора является интерфейс пользователя, основанный на операционной системе (ОС). Именно ОС определяет, насколько быстро и легко находить контент, насколько легко загружаются программы и насколько удобна навигация.

Сегодня существует около шести основных операционных систем Smart TV. Vizio, Amazon, Samsung, Roku, LG, Google и Apple имеют популярные операционные системы, на которых работают их телевизоры по всему миру.

Из всех вышеупомянутых, авторы рекомендуют смарт телевизор с ОС Google TV (ранее известной как ОС Android TV). Среди ее преимуществ — широкий выбор бесплатных программ, подход, ориентированный на контент, и беспрепятственная интеграция с экосистемой Android.

Качество изображения

Для современных пользователей телевизор с разрешением 4K стал базовым минимумом. Однако при покупке также стоит обратить внимание на тип панели и формат расширенного динамического диапазона (HDR).

Речь идет о таких аббревиатурах, как POLED, QLED, OLED и Mini-LED. По словам экспертов, из всего перечисленного лучшее качество изображения обещают OLED и Mini-LED. OLED считается современным золотым стандартом, а Mini-LED будет идеальным вариантом для ярко освещенных помещений.

Кроме того, эксперты советуют убедиться, что телевизор поддерживает форматы динамического HDR, такие как Dolby Vision или HDR10+. Они регулируют яркость телевизора на основе метаданных воспроизводимого контента.

Процессор

От процессора зависит бесперебойная работа всех компонентов телевизора, от плавности реакции ОС до скорости воспроизведения движений и переключения между программами. Мощный процессор позволяет обрабатывать высокую частоту обновления.

Как объясняют в издании, современные телевизоры больше не ограничиваются частотой 60 Гц. Сейчас более распространены Smart TV с частотой обновления до 120 Гц или выше. Телевизор с высокой частотой обновления, например, 144 Гц, требует от процессора воспроизведения 144 изображений в секунду.

Аудиотехнологии

Самой распространенной аудиофункцией, на которую пользователям советуют обратить внимание, является поддержка Dolby Atmos, которая обрабатывает звук как отдельный объект и может быть размещена в любом месте. Эта функция отвечает за детализированные нюансы фильмов, такие как звук пролета вертолета над головой или шум дождя вокруг.

Также существуют более передовые звуковые технологии, такие как Object Tracking Sound (OTS) от Samsung. Такие технологии могут отслеживать действие в сцене и излучать звук из определенных динамиков, создавая иллюзию, что вы на самом деле слышите его вживую.

Помимо этих звуковых технологий, вам также следует убедиться, что телевизор имеет достаточное количество портов HDMI и порт HDMI eARC для передачи несжатого аудиосигнала.

Искусственный интеллект

Телевизоры на базе искусственного интеллекта предлагают дополнительные возможности. ИИ может помочь масштабировать контент до 8K, сглаживать высокоскоростной контент, оптимизировать звук на основе того, что вы смотрите, разблокировать энергосбережение на основе окружающего освещения и многое другое. Некоторые телевизоры Samsung даже оснащены функцией перевода на основе искусственного интеллекта.

Телевизоры также превратились в интеллектуальный командный центр, который можно использовать для всего дома. Многими современными устройствами теперь можно управлять непосредственно с экрана Smart TV.

