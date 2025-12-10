Не купуйте "розумний" телевізор без цих функцій: експерти назвали 5 параметрів

Останніми роками зросла популярність «розумних» телевізорів (Smart TV). В результаті ринок переповнений доступними моделями, з поміж яких важко вибрати потрібний варіант.

Такі параметри, як якість зображення, операційна система, обчислювальна потужність та функції штучного інтелекту (ШІ), є одними з ключових факторів, які допомагають зорієнтуватися при покупці телевізора. Експерти порталу SlashGear детальніше розповіли про функції, на які варто звернути увагу.

Операційна система

Основою телевізора є інтерфейс користувача, що базується на операційній системі (ОС). Саме ОС визначає, наскільки швидко та легко знаходити контент, наскільки легко завантажуються програми та наскільки зручна навігація.

Сьогодні існує близько шести основних операційних систем Smart TV. Vizio, Amazon, Samsung, Roku, LG, Google та Apple мають популярні операційні системи, на яких працюють їхні телевізори по всьому світу.

З усіх вищезгаданих, автори рекомендують смарт телевізор з ОС Google TV (раніше відомою як ОС Android TV). Серед її переваг — широкий вибір безкоштовних програм, підхід, орієнтований на контент, та безперешкодна інтеграція з екосистемою Android.

Якість зображення

Для сучасних користувачів телевізор із роздільною здатністю 4K став базовим мінімумом. Однак при покупці також варто звернути увагу на тип панелі та формат розширеного динамічного діапазону (HDR).

Йдеться про такі абревіатури, як POLED, QLED, OLED та Mini-LED. За словами експертів, з усього переліченого найкращу якість зображення обіцяють OLED та Mini-LED. OLED вважається сучасним золотим стандартом, а Mini-LED буде ідеальним варіантом для яскраво освітлених приміщень.

Окрім того, експерти радять переконатися, що телевізор підтримує формати динамічного HDR, такі як Dolby Vision або HDR10+. Вони регулюють яскравість телевізора на основі метаданих відтворюваного контенту.

Процесор

Від процесора залежить безперебійна робота всіх компонентів телевізора, від плавності реакції ОС до швидкості відтворення рухів і перемикання між програмами. Потужний процесор дозволяє обробляти високу частоту оновлення.

Як пояснюють у виданні, сучасні телевізори більше не обмежуються частотою 60 Гц. Зараз більш поширені Smart TV з частотою оновлення до 120 Гц або вище.Телевізор з високою частотою оновлення, наприклад, 144 Гц, вимагає від процесора відтворення 144 зображень за секунду.

Аудіотехнології

Найпоширенішою аудіофункцією, на яку користувачам радять звернути увагу, є підтримка Dolby Atmos, яка обробляє звук як окремий об'єкт і може бути розміщена будь-де. Ця функція відповідає за деталізовані нюанси фільмів, такі як звук прольоту гелікоптера над головою чи шум дощу довкола.

Також існують більш передові звукові технології, такі як Object Tracking Sound (OTS) від Samsung. Такі технології можуть відстежувати дію в сцені та випромінювати звук з певних динаміків, створюючи ілюзію, що ви насправді чуєте її наживо.

Окрім цих звукових технологій, вам також слід переконатися, що телевізор має достатню кількість портів HDMI та порт HDMI eARC для передачі нестисненого аудіосигналу.

Штучний інтелект

Телевізори на базі штучного інтелекту пропонують додаткові можливості. ШІ може допомогти масштабувати контент до 8K, згладжувати високошвидкісний контент, оптимізувати звук на основі того, що ви дивитеся, розблокувати енергозбереження на основі навколишнього освітлення та багато іншого. Деякі телевізори Samsung навіть оснащені функцією перекладу на основі штучного інтелекту.

Телевізори також перетворилися на інтелектуальний командний центр, який можна використовувати для всього будинку. Багатьма сучасними пристроями тепер можна керувати безпосередньо з екрана Smart TV.

